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Медики рекомендуют пациентам с ВИЧ-инфекцией пройти вакцинацию против COVID-19

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Медики рекомендуют пациентам с ВИЧ-инфекцией пройти вакцинацию против COVID-19, сообщил заведующий отделом профилактики ВИЧ-инфекции и парентеральных вирусных гепатитов Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Александр Атаманчук на пресс-конференции ко Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря), передает корреспондент БЕЛТА.

«ВИЧ-инфекция является хроническим инфекционным заболеванием. А любое хроническое заболевание отягощает течение COVID-19 и повышает риск развития тяжелых последствий, а также смертельных исходов. На сегодня с учетом того, что в стране активно проводится иммунизация населения от COVID-19, медицинские работники рекомендуют и выступают за вакцинацию пациентов от COVID-19», — сказал Александр Атаманчук.

По его словам, эпидемия оказала существенное влияние на обращаемость пациентов за диагностикой. «Мы видим, что из-за введения ограничительных мероприятий в организациях здравоохранения немного снизилась обращаемость за тестированием, для прохождения обследования», — отметил заведующий отделом.

Впрочем, продолжил он, Минздрав принимает усилия, чтобы минимизировать риски для пациентов с ВИЧ-инфекцией. В частности, число посещений организаций здравоохранения пациентами снижается за счет выдачи препаратов на более длительное время. Реализуются проекты при участии негосударственных некоммерческих организаций, которые позволяют минимизировать риски инфицирования.

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