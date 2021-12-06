Мероприятие в УО «Зорьковский учебно-педагогический комплекс детский сад – базовая школа» 

Для того, чтобы познакомить детей с различными чрезвычайными ситуациями, возникающими в быту и в повседневной жизни, со степенью их опасности, научить правильно действовать в случае их возникновения, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Анна Кушнеревич провела с детьми профилактическую беседу в ГУО «Зорьковский УПК д/с-БШ» Пуховичского района.

— Здравствуйте, ребята! Меня зовут Анна Николаевна. Сегодня мы с вами собрались, чтобы вспомнить на сколько важно знать и соблюдать правило пожарной безопасности. Хочу вам рассказать о важности службы – МЧС. Спасатели помогают не только людям, которые попали в беду, у которых загорелся дом, но и котенку, который залез на дерево, собаке, которая провалилась в яму… И в прочих подобных чрезвычайных ситуациях, спасатели придут на помощь, — начала свою беседу Анна Кушнеревич.

— Ребята, нужно отчетливо помнить и знать, если случится пожар об этом сразу незамедлительно нужно сообщить в службу спасения по телефону 101. После ответа дежурного диспетчера центра оперативного управления следует назвать улицу, номер дома, что и где горит. Сообщить диспетчеру свою фамилию и номер телефона, — продолжила Анна Николаевна.

Также инспектор напомнила, что нельзя шутить с вызовом по номеру 101, так как сделав ложный вызов можно задержать приезд спасателей к настоящему пожару. Считанные минутки стоят людям жизни!

После интересной беседы с детьми инспектор продемонстрировала короткометражные мультфильмы «Волшебная книга».

В завершении мероприятия ребята покидали аудиторию с закрепленными знаниями о правилах пожарной безопасности.

Пуховичский РОЧС.