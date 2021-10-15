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Мероприятия по вопросам безопасности жизнедеятельности граждан прошли в Пуховичском районе

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Мероприятия по вопросам безопасности жизнедеятельности граждан и сельские сходы жителей Пуховичского района по-прежнему остаются одним из самых распространенных форм пожарно-профилактической работы среди населения.

На базе ГУО «Блонский ясли-сад» организован и проведен сельский сход. В работе сельского схода граждан приняли участие и выступили представители Пуховичского РОЧС и работники Пуховичского РОВД.

Открыл мероприятие первый заместитель начальника Пуховичского РОЧС Антон Лашук, который озвучил обстановку с пожарами на территории района, области, привел трагические примеры. Акцентировал внимание сельчан на соблюдение требований правил пожарной безопасности. Спасатель призвал граждан уделить время и привести в исправное состояние топящиеся печи, электропроводку, АПИ.

 

О мероприятиях по профилактике правонарушений, совершаемых гражданами в состоянии алкогольного опьянения и других правонарушениях граждан доложил работник Пуховичского РОВД.

Для закрепления информации присутствующим был продемонстрирован тематический видеофильмы «Безопасность в каждый дом», а также вручены «Полезные советы МЧС».

 

Пуховичский РОЧС.

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