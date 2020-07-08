Местная «альтернатива» экологичных видов топлива

Вслед за мировым интересом ко всему экологичному на местные виды топлива переключаются белорусские предприятия. Одним из первых стал торфобрикетный завод в Пуховичском районе.

Подходы к переработке сырья в филиале «ТБЗ Сергеевичское» пришлось в корне изменить. В первую очередь производство модернизировали, практически полностью исключив человеческий фактор. Автоматизация привела к снижению энергозатрат, при этом вдвое увеличился объем производства — завод выпускает около 80 тысяч тонн брикетов в год. Автомобильную транспортировку здесь заменили железнодорожной. И цена на брикет сразу стала лояльнее. К слову, торфом в стране замещается 450 миллионов кубических метров импортного природного газа, а его доля в местных видах топлива составляет 15 процентов.