Механизаторы готовятся к следующему сезону

В эту пору года особенно напряженная работа идет в механических мастерских сельхозорганизаций. Как гласит народная мудрость: готовь сани летом, а колеса — зимой. Поэтому сейчас механизаторы и ремонтники активно занимаются подготовкой техники, которая первой включится в работу на весеннем поле. И от того, насколько качественно она будет отремонтирована, зависит успех посевной.

В ОАО “Племенной завод “Индустрия” составлен график ремонта. Каждый механизатор занимается техникой, на которой работает.

В эти дни на мехдворе подразделения Пуховичи погода позволяет ремонтировать крупногабаритную технику под навесом.

— Вот культиватор КШП недавно закончили ремонтировать, — говорит механизатор Сергей Бабинский. — Мы заменили лапы, подшипники катков. Для этого пришлось все разобрать. Отремонтировали уже два плуга, готовы и две сеялки, которые одними из первых будут задействованы в работе на весеннем поле.

— Первым делом мы начали заниматься сеялками, — рассказывает главный инженер хозяйства Руслан Королько. — До конца года нужно подготовить три посевных агрегата. Мы трудимся по такому принципу: можно идти в отпуск, но только после того, как отремонтируешь свою технику. Например, Виктор Савастюк за 10 дней справился с ремонтом плуга и культиватора, с которыми работал. Александр Назаренко также уже отремонтировал закрепленные за ним агрегаты.

В мастерских в Блони механизатор Вячеслав Шухов приступил к ремонту посевного агрегата АППМ-6Д, который отработал уже 13-й сезон.

— Здесь большая работа. Требуется капитальный ремонт: замена подшипников, высевающего агрегата, переборка дискатора, сварочные работы, — говорит Вячеслав Иванович. — Весной я посеял на этой технике 800 гектаров, а осенью — 1600. Поэтому и ремонт теперь предстоит серьезный.

В сельхозорганизации два основных посевных агрегата, на которые ложится большая нагрузка. На втором работает Дмитрий Бабинский.

В этом году машинный парк хозяйства пополнился: приобрели новый комбайн, который, к слову, уже прошел тест-драйв на зерновом поле. Также купили трактор МТЗ-3522 и кормораздатчик “Хозяин”.

В сельхозорганизации стараются создать условия не только для работы, но и для отдыха механизаторов. Например, в этом году в мастерских в Пуховичах отремонтировали комнату отдыха: утеплили помещение, заменили окна, двери, установили электронагреватель. Скоро появится новая мебель, чтобы можно было комфортно пообедать и отдохнуть.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.