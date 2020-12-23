Сельское хозяйство 

Механизаторы готовятся к следующему сезону

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Механизаторы Сергей Бабинский и Алексей Скиндер, слесарь Дмитрий Курлович (в центре).

В эту пору года особенно напряженная работа идет в механических мастерских сельхозорганизаций. Как гласит народная  мудрость: готовь сани летом, а  колеса — зимой.  Поэтому сейчас механизаторы и ремонтники активно  занимаются  подготовкой техники,  которая  первой включится в работу на весеннем поле. И  от того, насколько  качественно она будет отремонтирована, зависит успех посевной.

В ОАО “Племенной завод “Индустрия” составлен график ремонта. Каждый механизатор занимается техникой, на которой работает.

В эти дни на  мехдворе подразделения  Пуховичи  погода позволяет ремонтировать крупногабаритную технику под навесом.

— Вот культиватор КШП недавно закончили ремонтировать, — говорит механизатор Сергей Бабинский. — Мы  заменили лапы,  подшипники  катков. Для этого пришлось все  разобрать. Отремонтировали уже два плуга, готовы  и две сеялки, которые одними из первых будут задействованы в работе на весеннем поле.

— Первым делом мы начали заниматься сеялками, — рассказывает главный инженер хозяйства Руслан Королько. —  До конца года нужно подготовить три посевных агрегата. Мы трудимся по такому принципу: можно идти в отпуск, но только после того, как  отремонтируешь свою технику.  Например,  Виктор Савастюк  за 10 дней справился с ремонтом  плуга и культиватора, с которыми работал.  Александр  Назаренко также уже отремонтировал закрепленные за ним агрегаты.

Механизаторы Вячеслав Шухов и Сергей Лещинский.

В мастерских  в  Блони  механизатор  Вячеслав Шухов приступил к ремонту  посевного агрегата АППМ-6Д, который отработал уже 13-й сезон.

— Здесь  большая  работа. Требуется капитальный ремонт: замена подшипников, высевающего агрегата, переборка дискатора, сварочные работы, —  говорит   Вячеслав  Иванович.  —   Весной я посеял на этой технике  800 гектаров, а  осенью — 1600. Поэтому  и  ремонт  теперь  предстоит  серьезный.

В сельхозорганизации два основных посевных агрегата, на которые ложится большая нагрузка. На втором работает Дмитрий Бабинский.

В этом году машинный парк хозяйства пополнился: приобрели новый комбайн, который, к слову, уже прошел тест-драйв на зерновом поле. Также купили трактор МТЗ-3522   и   кормораздатчик   “Хозяин”.

В сельхозорганизации стараются создать условия не только для работы, но  и для отдыха механизаторов. Например, в этом году в мастерских в Пуховичах отремонтировали комнату отдыха: утеплили помещение, заменили окна, двери, установили электронагреватель. Скоро появится новая  мебель, чтобы можно было комфортно пообедать и отдохнуть.

Анастасия   ПЛЕТНЕВА.

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