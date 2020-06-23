В трудовых коллективах 

Механизаторы осваивают новую технику

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Мастер производственного обучения Валерий Коваленко и механизатор ОАО “Зазерка” Сергей Маслаков.

В центре подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабочих управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома прошел выпускной экзамен.

Обучались слушатели три с половиной месяца. После получения удостоверения на право управления  они смогут работать на энергонасыщенных  тракторах, кормо- и зерноуборочной технике, фронтальных погрузчиках и экскаваторах.

— Кроме теоретических знаний, во время экзамена мы проверяем,  как умеют водить технику наши выпускники, — рассказывает директор  центра подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабочих управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Виктор Колесенко. — Это такие испытания, как заезд на горку,  в бокс, разворот на ограниченной площадке, подъезд к прицепной технике.

Принимала экзамен комиссия, в составе которой работали  исполняющий обязанности  начальника инспекции гостехнадзора Егор Гончарик, директор учебного центра Виктор Колесенко и мастер обучения Леонид Самойленко.

— Все выпускники —  опытные люди, которые работают с техникой не первый день, — отмечает Виктор Иванович. — В этой группе например, обучались 28 человек, работающие в разных отраслях народного хозяйства: РУП “Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию”, УП “Минскводоканал”, УП “Минсккоммунтеплосеть”,  РУП “Белэнергострой”, индивидуальный предприниматель из Гродно. В том числе были пять человек из сельхоз-организаций нашего района: ОАО “Агро-Оберег”, “Зазерка”  “Пуховичский райагросервис”, “Рождественское-Агро”, “ПЗ “Индустрия”.

В этом году в учебном центре выпускается уже третья группа. В январе,  кроме специалистов из других регионов, обучили  для работы на энергонасыщенной технике  7 человек из четырех хозяйств района. В марте выпустили рабочих из  пяти сельхозорганизаций, получивших категорию А, которые могут работать на  тракторах МТЗ-80, МТЗ-82. После того, как отработают на этой технике один  год, они  смогут отучиться дальше и получить квалификацию для работы на энергонасыщенной технике. Всего в  центре  сегодня можно освоить около 30 специальностей.

Впервые в учебном центре подготовили рабочих  УП “Минсккомунтеплосеть” для работы на новой  технике —  многофункциональной машине российского производства. До этого работе на такой технике  никто не обучал. Главгостехнадзор Министерства сельского хозяйства разработал учебную программу,  и в центре по ней уже работают. Есть первые два выпускника.

Сейчас в сельхозорганизациях горячая пора — косовица. На полевых работах заняты много единиц техники и людей. Так, Юрий Клевко из   ОАО  “ПЗ “Индустрия”  работает на  МТЗ-82. На своем тракторе с граблями он  сгребает  в  валки скошенную траву.

—  Больше 10 лет тружусь в этом хозяйстве, — рассказывает механизатор. — Мне  очень нравится  мой  трактор. Жаль с ним расставаться. Но сейчас, когда я получил  другие категории,  мне доверят  более мощную технику.

Сергей Банько, который тоже в этот день сдавал экзамен, работает в ОАО “Агро-Оберег” на  МТЗ-82. Раздает корма животным  на МТФ “Дудичи” и ТК “Кристамполье”.  Раньше у него была только категория А, а теперь будут  В, D, F, и ему доверят высокопроизводительную технику.

Для всех механизаторов получить новую  категорию на право управления —  это не только хорошая возможность  повысить свой профессиональный уровень, но и возможность пересесть на более производительную технику. Руководители сельхозорганизаций стараются отправить на учебу своих работников,  понимая, что новая техника, которой все больше появляется в хозяйствах, требует опытного,  ответственного  и грамотного подхода.

Сейчас в учебном центре идет комплектация очередной группы. В сентябре планируют начать обучение. Группы в  течение года формируют  так, чтобы  подготовить работников до начала сезона основных сельскохозяйственных работ.

Анастасия ИЮЛЬСКАЯ.

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