Механизаторы осваивают новую технику

В центре подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабочих управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома прошел выпускной экзамен.

Обучались слушатели три с половиной месяца. После получения удостоверения на право управления они смогут работать на энергонасыщенных тракторах, кормо- и зерноуборочной технике, фронтальных погрузчиках и экскаваторах.

— Кроме теоретических знаний, во время экзамена мы проверяем, как умеют водить технику наши выпускники, — рассказывает директор центра подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабочих управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Виктор Колесенко. — Это такие испытания, как заезд на горку, в бокс, разворот на ограниченной площадке, подъезд к прицепной технике.

Принимала экзамен комиссия, в составе которой работали исполняющий обязанности начальника инспекции гостехнадзора Егор Гончарик, директор учебного центра Виктор Колесенко и мастер обучения Леонид Самойленко.

— Все выпускники — опытные люди, которые работают с техникой не первый день, — отмечает Виктор Иванович. — В этой группе например, обучались 28 человек, работающие в разных отраслях народного хозяйства: РУП “Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию”, УП “Минскводоканал”, УП “Минсккоммунтеплосеть”, РУП “Белэнергострой”, индивидуальный предприниматель из Гродно. В том числе были пять человек из сельхоз-организаций нашего района: ОАО “Агро-Оберег”, “Зазерка” “Пуховичский райагросервис”, “Рождественское-Агро”, “ПЗ “Индустрия”.

В этом году в учебном центре выпускается уже третья группа. В январе, кроме специалистов из других регионов, обучили для работы на энергонасыщенной технике 7 человек из четырех хозяйств района. В марте выпустили рабочих из пяти сельхозорганизаций, получивших категорию А, которые могут работать на тракторах МТЗ-80, МТЗ-82. После того, как отработают на этой технике один год, они смогут отучиться дальше и получить квалификацию для работы на энергонасыщенной технике. Всего в центре сегодня можно освоить около 30 специальностей.

Впервые в учебном центре подготовили рабочих УП “Минсккомунтеплосеть” для работы на новой технике — многофункциональной машине российского производства. До этого работе на такой технике никто не обучал. Главгостехнадзор Министерства сельского хозяйства разработал учебную программу, и в центре по ней уже работают. Есть первые два выпускника.

Сейчас в сельхозорганизациях горячая пора — косовица. На полевых работах заняты много единиц техники и людей. Так, Юрий Клевко из ОАО “ПЗ “Индустрия” работает на МТЗ-82. На своем тракторе с граблями он сгребает в валки скошенную траву.

— Больше 10 лет тружусь в этом хозяйстве, — рассказывает механизатор. — Мне очень нравится мой трактор. Жаль с ним расставаться. Но сейчас, когда я получил другие категории, мне доверят более мощную технику.

Сергей Банько, который тоже в этот день сдавал экзамен, работает в ОАО “Агро-Оберег” на МТЗ-82. Раздает корма животным на МТФ “Дудичи” и ТК “Кристамполье”. Раньше у него была только категория А, а теперь будут В, D, F, и ему доверят высокопроизводительную технику.

Для всех механизаторов получить новую категорию на право управления — это не только хорошая возможность повысить свой профессиональный уровень, но и возможность пересесть на более производительную технику. Руководители сельхозорганизаций стараются отправить на учебу своих работников, понимая, что новая техника, которой все больше появляется в хозяйствах, требует опытного, ответственного и грамотного подхода.

Сейчас в учебном центре идет комплектация очередной группы. В сентябре планируют начать обучение. Группы в течение года формируют так, чтобы подготовить работников до начала сезона основных сельскохозяйственных работ.

Анастасия ИЮЛЬСКАЯ.