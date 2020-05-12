Между врачом и пациентом — медсестры Марьиногорской ЦРБ рассказывают о своей работе

Есть профессии, нужность и востребованность которых с годами не становится меньше. И одна из них — профессия медицинской сестры. Согласитесь, уход за больными людьми (уколы, капельницы, перевязки, контроль давления) нужен всегда. А выполняет его по назначению врача именно медицинская сестра. И эти скромные труженики 12 мая, в день рождения знаменитой англичанки Флоренс Найтингейл, которая во время Крымской войны (1853—1856) организовала первую в мире службу сестер милосердия, отмечают Международный день медицинской сестры.

— Сегодня о врачах и медицинских сестрах мы говорим с особым чувством, — считает главная медицинская сестра Марьиногорской ЦРБ, председатель профсоюзного комитета Светлана Дешкович. — Потому что, как и врачи, в эти дни они находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом и другими вирусными пневмониями.

Медсестры районной больницы с пониманием отнеслись к необходимости работать в этих сложных и эпидемиологически небезопасных условиях. Они добросовестно и ответственно относятся к своему делу, помогая людям справляться с болезнью.

Среди тех, кто ежедневно приходит в так называемую «красную зону» перепрофилированного терапевтического корпуса, немало молодых специалистов. Дарья Гавриленко и Анна Пархомова, например, только в прошлом году получили диплом об окончании медицинского колледжа по специальности «сестринское дело». Обе попали по распределению в терапевтическое отделение Марьиногорской ЦРБ. И, конечно, никак не думали, что первый свой профессиональный опыт придется приобретать во время пандемии коронавируса, когда их терапевтическое отделение по сути стало инфекционным.

— Это наш долг, — говорит девятнадцатилетняя медицинская сестра Дарья Гавриленко. — Я даже не думала о том, чтобы отказаться от работы. Уверена, что мои коллеги тоже. Да, всем нам непросто было первое время привыкать к защитным костюмам, к той ответственности, которая лежит на каждом, кто работает в таких сложных условиях. Но сейчас многие вещи вошли в привычку и отработаны нами до автоматизма. А задача наша ведь не поменялась: мы должны помогать нашим пациентам выздоравливать. Именно для этого мы пришли в медицину.

Даша, к слову, когда обстановка стабилизируется, планирует продолжить обучение в университете. Значит, несмотря на все трудности, испытанные ею в первые месяцы работы, девушка не разочаровалась в профессии, а, напротив, нашла себя в ней. И точно сможет стать хорошим доктором.

Аня Пархомова работает вместе с Дарьей на одном этаже. И настроена также оптимистично.

— Мы стараемся и людей настраивать на лучшее. Отвечаем на все вопросы, которые беспокоят пациентов, — рассказывает Анна. — Должна сказать, что они слышат нас и выполняют все, что от них требуется. Мы понимаем, что и им также нелегко, ведь к плохому самочувствию прибавляется и жизнь в течение нескольких недель в полной изоляции…

Людмила Лепешко и Елена Егерь — более опытные медсестры. До начала эпидемии коронавируса они работали в Свислочской больнице. Сегодня их руки нужны здесь, в районной больнице. Людмила и Елена выходят на дежурство на пятый этаж терапевтического корпуса, где также проходят лечение пациенты с пневмониями, вызванными в том числе коронавирусом.

— Мы работаем и временно проживаем на территории больницы,— рассказывает Людмила. — Так для нас проще и безопаснее. Все условия для того, чтобы мы могли полноценно отдыхать между сменами, нам создали. Организовано и питание. В эти дни нам многие стараются помогать. Но особенно необходима помощь родных и близких, которые, к счастью, с пониманием относятся к тому, что мы выполняем свой долг. Хотя по понятным причинам очень беспокоятся за нас.

Людмила уверена, что сегодня задача медицинских сестер не только вовремя и правильно выполнить рекомендации врачей, но и психологически поддержать больных людей, которые также столкнулись с чем-то неизвестным.

— Главное — нельзя сдаваться и опускать руки,— говорит Людмила Лепешко.— Нельзя терять веру. Психологический настрой так же важен, как и лекарства…

С верой в то, что новый день будет лучше, чем прежний, эти девчонки и сегодня заступят на свое очередное дежурство. Они, как всегда, будут находиться за спиной лечащего врача. Всего на шаг поодаль… Но как много они постараются сделать, чтобы их пациенты поскорее выздоровели!..

Елена ШАНТЫКО.