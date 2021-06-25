МИД: Беларусь в ближайшие недели примет ответные меры на санкции ЕС

Беларусь в ближайшие недели примет ответные меры в связи с санкциями ЕС против республики, сказано в официальном заявлении Министерства иностранных дел Беларуси.

В ведомстве введение санкций назвали «вероломной совместной атакой 22 июня 2021 года (решение в ЕС приняли 21 июня — Прим. Ред.) со стороны оси ЕС, США, Великобритании и Канады на белорусов».

При этом новые ограничительные меры в отношении республики дипломаты назвали новой тщетной попыткой душить граждан за то, что они высказывают собственное мнение.

«Экономические санкции Европейского союза — новая тщетная попытка постепенно душить белорусов. Выступая якобы в поддержку свободы самовыражения, Евросоюз выжигает все, что не вписывается в европоцентричную картину мира. Наверное, это и есть суть их демократии», — заявили в министерстве.

В МИД обратили внимание на тот факт, что страны Запада уже даже не пытаются искать или «притягивать за уши» хотя бы какие-то международно-правовые основания и объяснения для введения санкций.

«Потому что их нет. Есть только цель — разложить и подорвать суверенное и независимое государство, проводящее самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику на основе реальных интересов белорусского народа. Решения приняты настолько поспешно и немотивированно, что руководство стран ЕС даже не сочло нужным дождаться хотя бы заключения ИКАО», — подчеркнули в МИД.

Для внешнеполитического ведомства очевидно, что огромный Евросоюз стремится удовлетворить свои амбиции за счет относительно небольшой Беларуси и его совершенно не интересует мнение миллионов белорусских трудящихся, работников профсоюзов, политических партий и общественных объединений, которые высказали свое четкое и однозначное неприятие одиозной санкционной политики ЕС.

«Европейские лидеры не хотят слышать эти голоса так же, как не хотят слышать и голоса собственных граждан и субъектов хозяйствования, ряд из которых уже находятся на пороге разорения из-за такой политики своего руководства. Неслучайно даже авторитетные исследования общественного мнения EuroTrack британской компании YouGov показывают катастрофически низкие рейтинги доверия к правительствам в целом ряде стран ЕС, в том числе в Германии — 31%, во Франции — 23%, в Швеции — 30%. Беларусь пытаются поучать и атаковать политики, которые не имеют поддержки даже у своего собственного народа», — констатировали в ведомстве.

Источник: МЛЫН.ВУ