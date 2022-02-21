МИД Беларуси пригласил на референдум около 30 наблюдателей из стран Евросоюза
Министерство иностранных дел Беларуси по своей линии пригласило на референдум по обновленной Конституции около 30 международных наблюдателей из стран Евросоюза. Об этом глава МИД Владимир Макей заявил в эфире телеканала «Беларусь 1», передает корреспондент БЕЛТА.
«По линии МИД мы пригласили порядка 30 физических лиц, представляющих страны Европейского союза. Тех лиц, которые изъявили желание поучаствовать в наблюдении за референдумом. Мы открыты в этом плане, считаем, что те люди, которые приедут в Беларусь для осуществления наблюдения, будут максимально объективны в своих оценках. Чего нельзя сказать о некоторых других структурах, функционирующих, например, под эгидой ОБСЕ», — сказал министр.
Владимир Макей также ответил на вопрос, как реагировать на выпады ряда европейских партнеров, которые заявляют о непризнании референдума в любом случае: «Нам надо спокойно реагировать на такие выпады. Мы проводим этот референдум в интересах народа и для народа. И проводим его в соответствии с нашим национальным законодательством».
«Те оценки, которые даются нашими западными партнерами, абсолютно высосаны из пальца, политизированы. Поэтому на них не стоит обращать внимания. Мы так и делаем», — подчеркнул глава МИД.
Он отметил, что в том числе поэтому на каком-то этапе было принято решение не приглашать наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ. «Хотя такая инициатива была, мы обсуждали ее. Но эта структура не высказала особой заинтересованности в наблюдении за референдумом в Беларуси. Ради бога. Мы будем работать с теми, кто готов работать с нами», — заявил Владимир Макей.