Миклашевич: призываю молодежь к активному участию в обсуждении и принятии обновленной Конституции

Председатель Конституционного суда Петр Миклашевич призвал молодежь принять активное участие в обсуждении и принятии обновленной Конституции, передает корреспондент БелТА.

«Молодежь — наиболее активная и креативная часть общества. Интеллектуальный, духовно-нравственный потенциал молодежи, ее активная жизненная позиция предопределяет дальнейшее прогрессивное устойчивое развитие общества и государства. В изменениях Конституции предусмотрена новая отдельная статья, которая устанавливает, что государство способствует всестороннему развитию молодежи, создает необходимые условия для ее активного участия в общественной жизни. При этом потенциал молодежи должен быть направлен на интересы общества и государства. Как председатель Конституционной комиссии я призываю молодежь принять активное участие в исторически важном событии — обсуждении и принятии обновленной Конституции Республики Беларусь. По этой Конституции вам жить и работать, реализовывать права человека и гражданина, защищать родину, обустраивать и развивать нашу страну», — сказал Петр Миклашевич.

Председатель Конституционного суда добавил: «Убежден, что молодые граждане нашей страны, обладающие избирательным правом, примут активное участие в референдуме по Конституции. Тем самым реализуют свое конституционное право на непосредственное участие в управлении делами общества и государства».

Белорусский республиканский союз молодежи сегодня начал серию открытых диалогов «Сила закона», главная задача которых — широкое обсуждение молодежью проекта изменений и дополнений в Конституцию. Весьма символично, что первая масштабная молодежная дискуссионная площадка БРСМ стартовала в Конституционном суде — государственном органе, призванном охранять Основной закон страны. Мероприятие проходит в смешанном формате — офлайн и онлайн (с подключением областей и Минска). Актуальная дискуссия объединила около 200 человек: молодежь, актив БРСМ, руководителей молодежных общественных объединений и экспертов — представителей Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, Национального центра правовой информации, депутатского корпуса.