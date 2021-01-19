Микроавтобус «Мерседес» таранил фуру МАН в Пуховичском районе

В Пуховичском районе вечером 18 января микроавтобус «Мерседес-Бенц Спринтер» на ходу сзади ударил фуру МАН, которая ехала перед ним. Водитель «Мерседеса» с травмами был доставлен в больницу.

Старший инспектор отделения агитации и пропаганды управления Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома Ирина Сапунова рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:

— Происшествие случилось около 22:40 в границах Пуховичского района, на 71 километре автодороги Минск — Гомель. Микроавтобусом управлял 48-летний житель Светлогорска Гомельской области, который ехал в направлении Гомеля. По предварительным данным, водитель «Мерседеса» не снизил в нужный момент скорость и сзади ударил фуру МАН, которая под управлением 52-летнего водителя двигалась в попутном направлении.

По словам Ирины Сапуновой, житель Светлогорска в момент аварии был пристегнут ремнем безопасности. Его госпитализировали с тупой травмой живота.

По факту ДТП проводится проверка.

— В сложных погодных условиях, тем более, в темное время суток, в очередной раз просим водителей быть особенно внимательными на дорогах, — сказала Ирина Сапунова.

Источник: МЛЫН.BY