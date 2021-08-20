«Милицией Пуховичского района усилены меры по предупреждению пьянства. Правоохранители предостерегают – под видом самогона в регионе реализуется технический спирт»

В целях усиления профилактического воздействия в отношении лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, Пуховичским РОВД и иными заинтересованными ведомствами с 24 по 28.08.2021 на территории Пуховичского района будет проходить комплекс дополнительных мероприятий по профилактике пьянства.

В рамках проводимых мероприятий особое внимание уделяется повышению эффективности взаимодействия органов внутренних дел с советами общественных пунктов охраны правопорядка, на заседаниях которых рассматриваются лица, злоупотребляющие алкоголем.

Усилены меры по выявлению лиц, вовлеченных в незаконный оборот алкогольных напитков, особенно в сельской местности.

При этом в т.г. в столичном регионе выявлено уже 368 правонарушений, связанных с незаконным оборотом алкогольных напитков со стороны физических лиц, данный показатель является наибольшим по республике.

По мнению сотрудников, в определенной степени способствует спросу на самогон сложившееся среди населения мнение о том, что кустарно изготовленный алкоголь качественный и является «элементом белорусского этноса, атрибутом праздничного стола белоруса».

Вместе с тем, в настоящее время изготовители и продавцы алкоголя под видом напитка домашнего производства продают разведенный технический спирт, в который самогон добавляется только для запаха и наличия сивушных масел.

Имеющийся негативный тренд подтверждается увеличением в текущем году количества передозировок таким этанолом.

Необходимо отметить, что при условии добавления производителем в спирт денатурирующих добавок – диэтилфтолата, битрекса и др., его потребление создает прямую угрозу жизни и здоровью.

Соответственно, выявлению и привлечению к ответственности граждан, спаивающих своих соседей и односельчан, участковыми инспекторами милиции уделяется первоочередное внимание.

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во всем мире в результате вредного употребления алкоголя ежегодно происходит 3 миллиона смертей, что составляет 5,3% всех случаев смерти. Вредное употребление алкоголя является причинным фактором более чем 200 нарушений здоровья, связанных с болезнями и травмами. Так же на почве употребления алкоголя происходит немало преступлений. В Пуховичском районе недавно был случай, когда гражданка П …. в состоянии алкогольного опьянения причинила телесные повреждения своему сожителю, вследствие чего последняя осталась инвалидом. На утро после совершения преступления, гражданин П…. ничего не помнил, причина всему чрезмерное употребления спиртных напитков. Почти каждое преступление, совершается в состоянии алкогольного опьянения.

Алкоголь обладает токсическим и психоактивным (наркотическим) действием. Последствия потребления алкоголя зависят от индивидуальных особенностей употребляющего его человека (возраст, пол, наличие заболеваний, другие особенности) и концентрации («градуса»), дозы и длительности воздействия алкоголя на организм

В связи с токсическим (отравляющим) действием алкоголя он отравляющим образом действует на весь организм, способен нарушать работу головного мозга, сердечно-сосудистой системы и других органов, систем организма, способствует возникновению различных заболеваний, в том числе заболеваний печени, сердечно-сосудистых заболеваний, рака.

Синдром зависимости от алкоголя представляет собой комплекс физиологических, поведенческих и когнитивных явлений, в основе которых употребление алкоголя, занимает главенствующее положение в системе ценностей человека, замещая собой другие формы поведения, являвшиеся ранее более важными. Основной характеристикой зависимого поведения является непреодолимое желание употреблять алкоголь, сопровождающееся ростом толерантности (устойчивости) к алкоголю и выраженными психологическими и физиологическими симптомами.

Пивной алкоголизм. Для некоторых людей пиво является символом общения с друзьями, просмотра футбола и других мероприятий веселого времяпрепровождения. К сожалению, редко кто задумывается, что это тоже спиртной напиток, который приводит к алкоголизму. Пиво разрушает тело и мозг человека не меньше, чем спиртные напитки с высоким содержанием спирта. Пиво также приводит к развитию наркологических заболеваний.

Синдром зависимости от алкоголя является наркологическим заболеванием. При наличии у человека алкогольной зависимости в обязательном порядке должны применяться меры медицинского характера

Выводы.

-Связанный с алкоголем вред выходит далеко за пределы здоровья пьющего человека.

-Алкоголь причиняет вред благополучию и здоровью тех, кто окружает пьющих людей.

-Алкоголь связан со многими серьезными социальными аспектами и проблемами развития, включая насилие, безнадзорность детей и жестокое обращение с ними, а также невыходы на работу, совершение правонарушений.

Раннее выявление лиц, злоупотребляющих алкоголем, выявление лиц, страдающих алкогольной зависимостью, проведение с ними комплексной профилактической работы является одним из приоритетных направлений деятельности государственных органов, организаций и иных организаций, осуществляющих деятельность по профилактике пьянства и алкоголизма.

С каждым лицом, злоупотребляющим алкоголем, профилактическая работа должна проводится индивидуально. Профилактическая работа должна учитывать не только влияние медицинских факторов, но и иных, в том числе социальных. При проведении индивидуальной профилактической работы с лицом, злоупотребляющим алкоголем, необходимо учитывать такое явление как «созависимость». Люди, имеющие созависимость, также должны вовлекаться в проведение профилактической работы.

Наркологическая помощь может быть оказана анонимно

Порядок и условия оказания наркологической помощи, в том числе анонимно, можно узнать в наркологическом кабинете поликлиники по месту жительства.

В учреждении здравоохранения «Минский областной клинический центр «Психиатрия-наркология» (г. Минск, ул. П. Бровки, имеется реабилитационное наркологическое отделение, где реализуется программа реабилитации «Исток». Жители Минской области имеют возможность пройти стационарный курс реабилитации бесплатно (по направлению районного врача-психиатра-нарколога).

Ст. инспектор ООПП

Пуховичского РОВД

капитан милиции Е.С. Разумная