Милиция информирует!

С 16 по 20 ноября т.г. на территории Пуховичского района будет проведен комплекс дополнительных мероприятий по снижению негативного влияния пьянства и алкоголизма.

В январе – октябре т.г. в состоянии алкогольного опьянения по Минской области совершено 2035 преступлений. К административной ответственности, предусмотренной ст. 19.3 КоАП (распитие алкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения) привлечено 6912 граждан.

Анализ показывает, что значительное количество противоправных деяний совершается гражданами, злоупотребляющими спиртными напитками, зачастую нигде не работающими и состоящими на учетах в органах внутренних дел.

В рамках проведения комплекса дополнительных мероприятий сотрудниками милиции будет усилен контроль в отношении лиц, злоупотребляющих алкоголем.

Совместно с представителями ЖКХ будут проводиться отработки квартир и домов с репутацией «притон» с применением к проживающим в них гражданам мер профилактического воздействия.

Сотрудниками милиции, совместно с представителями здравоохранения, образования и иными заинтересованными субъектами профилактики будут посещены по месту жительства граждане, в отношении которых осуществляется профилактический учет за правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, в том числе совершенных по отношению к членам семьи.

Сотрудниками Пуховичского РОВД будет инициировано проведение заседаний советов общественных пунктов охраны правопорядка, выездных заседаний суда, а также принятие решений, на постоянно действующих комиссиях райисполкомов, о необходимости направлении в ЛТП трудоспособных, неработающих граждан, ведущих асоциальный образ жизни.

По всем фактам нарушения общественного порядка, в первую очередь распития спиртного в неустановленных местах, наличии в жилом секторе «притонов» и жильцов, регулярно нарушающих спокойствие граждан, необходимо незамедлительно обращаться в органы внутренних дел по телефону 102.

Старший инспектор ООПП Пуховичского РОВД капитан милиции,

Е.С. Разумная.