Милиция приглашает всех желающих стать членом  добровольной дружины

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 26 июня 2003 года № 214-З «Об участии граждан в охране правопорядка» и решением Минского областного исполнительного комитета от 26 марта 2004 года № 237 «О создании добровольных дружин в Минской области», на территории Пуховичского района работает 16 добровольных дружин: городская добровольная дружина, 14 добровольных дружин при Правдинском поселковом и сельских исполнительных комитетах, молодежный отряд охраны порядка при УО «Марьиногорский государственный ордена «Знак Почета» аграрно-технический колледж имени В.Е. Лобанка». Они оказывают активную помощь в охране общественного порядка, профилактике правонарушений и преступлений. Дружинниками часто становятся молодые люди, которые затем поступают в Академию МВД.

Работа добровольных дружин осуществляется в вечернее время суток в соответствии с утвержденным графиком. Дополнительно добровольные дружины привлекаются к охране общественного порядка при проведении общественно-политических, культурно-массовых и спортивных мероприятий. В 2020 году с участием членов добровольных дружин выявлено 42 правонарушения. 4 из них — по статье 17.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (мелкое хулиганство), 37 — по статье 17.3 (распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения).

Дружинник при выполнении функций по участию в охране правопорядка имеет право:

— требовать от граждан соблюдения правопорядка, прекращения правонарушений либо действий, препятствующих выполнению функций члена добровольной дружины;

— осуществлять действия по пресечению правонарушений, задержанию и передаче в правоохранительные органы лиц, совершивших правонарушения;

— при пресечении правонарушений изымать в установленном порядке у правонарушителей в отсутствие сотрудников правоохранительных органов, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, военнослужащих органов пограничной службы Республики Беларусь орудия совершения правонарушений или иные предметы, оставление которых у правонарушителя может угрожать личной безопасности члена добровольной дружины или других лиц, с последующей незамедлительной передачей таких предметов сотрудникам правоохранительных органов, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, военнослужащим органов пограничной службы Республики Беларусь;

— входить в клубы, кинотеатры, на стадионы, в другие общественные места и помещения с согласия владельца или уполномоченного им лица для преследования скрывающихся правонарушителей или пресечения правонарушений;

— участвовать в осуществлении оцепления (блокирования) участков местности, пропускного режима при действиях в условиях чрезвычайных ситуаций, при пресечении групповых нарушений правопорядка, проведении массовых мероприятий, мероприятий по охране и защите Государственной границы Республики Беларусь, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций по решению уполномоченных должностных лиц республиканских органов государственного управления, органов местного управления и самоуправления;

— применять к правонарушителям физическую силу в случаях и пределах, предусмотренных Законом Республики Беларусь «Об участии граждан в охране правопорядка».

В добровольную дружину принимаются граждане Республики Беларусь, достигшие 18-летнего возраста, способные по своим деловым и моральным качествам, состоянию здоровья выполнять задачи по оказанию содействия в охране общественного порядка, жизни и здоровья граждан и их собственности, участии в деятельности по профилактике и пресечению правонарушений.

В добровольную дружину не принимают лиц, имеющих судимость, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях, признанных недееспособными или ограниченно дееспособными, а также привлекавшихся в течение года до дня подачи заявления к административной ответственности.

В данное время сотрудники отдела внутренних дел Пуховичского райисполкома и внутренних войск справляются с поставленными задачами по обеспечению общественного порядка, спокойствия граждан, защите жизни и здоровья граждан и имущественной безопасности.

С целью охраны общественного порядка в каждом населенном пункте, микрорайоне, дворе всем желающим предоставляется возможность стать членом добровольной дружины. Для этого необходимо обратиться в кабинет 316 отдела внутренних дел с 9.00 до 18.00 (понедельник-пятница).

Дмитрий СИРОТКО, заместитель начальника РОВД, начальник милиции общественной безопасности.