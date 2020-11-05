Инициатива Общество 

Милиция приглашает всех желающих стать членом  добровольной дружины

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В соответствии с Законом Республики Беларусь от 26 июня 2003 года № 214-З «Об участии граждан в охране правопорядка» и решением Минского областного исполнительного комитета от 26 марта 2004 года № 237 «О создании  добровольных  дружин  в  Минской  области», на территории Пуховичского района  работает 16  добровольных дружин: городская  добровольная   дружина, 14 добровольных  дружин при Правдинском поселковом  и  сельских  исполнительных   комитетах, молодежный отряд охраны порядка при УО «Марьиногорский   государственный  ордена  «Знак   Почета» аграрно-технический колледж имени В.Е. Лобанка». Они оказывают  активную  помощь в охране общественного  порядка,  профилактике правонарушений  и  преступлений. Дружинниками  часто  становятся   молодые  люди,  которые  затем  поступают  в  Академию МВД.

Работа добровольных дружин осуществляется в вечернее время суток в соответствии с утвержденным графиком. Дополнительно добровольные дружины привлекаются к охране общественного порядка при проведении общественно-политических, культурно-массовых и спортивных мероприятий. В   2020 году  с участием членов  добровольных дружин  выявлено  42  правонарушения. 4 из них  —  по статье  17.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях  (мелкое хулиганство), 37 — по статье 17.3  (распитие   алкогольных,  слабоалкогольных напитков или пива в общественном месте либо появление в  общественном  месте или на работе в состоянии опьянения).

Дружинник при выполнении функций по участию в охране правопорядка имеет право:

— требовать от граждан соблюдения правопорядка, прекращения правонарушений либо действий, препятствующих выполнению функций члена добровольной дружины;

— осуществлять действия по  пресечению   правонарушений,  задержанию   и  передаче  в правоохранительные органы  лиц,  совершивших  правонарушения;

— при пресечении правонарушений изымать в установленном порядке у правонарушителей в отсутствие сотрудников  правоохранительных органов, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, военнослужащих органов пограничной  службы Республики   Беларусь орудия совершения правонарушений или иные предметы, оставление которых у правонарушителя может угрожать личной безопасности члена добровольной дружины или других  лиц,  с  последующей незамедлительной передачей таких предметов сотрудникам правоохранительных органов, органов и  подразделений   по  чрезвычайным  ситуациям,  военнослужащим  органов  пограничной службы  Республики Беларусь;

— входить в клубы, кинотеатры, на стадионы, в другие общественные места и помещения с согласия   владельца   или   уполномоченного  им  лица  для   преследования  скрывающихся  правонарушителей или пресечения    правонарушений;

— участвовать в осуществлении  оцепления (блокирования)  участков  местности,   пропускного режима при действиях в условиях  чрезвычайных ситуаций, при пресечении  групповых  нарушений  правопорядка, проведении массовых  мероприятий, мероприятий   по   охране  и  защите Государственной  границы  Республики Беларусь, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  по  решению  уполномоченных должностных лиц республиканских  органов государственного управления, органов местного  управления   и  самоуправления;

— применять  к  правонарушителям физическую силу в случаях и пределах, предусмотренных Законом Республики  Беларусь «Об участии граждан в охране правопорядка».

В добровольную дружину принимаются граждане Республики Беларусь, достигшие 18-летнего возраста, способные по своим деловым и моральным качествам, состоянию здоровья выполнять задачи по оказанию содействия в охране общественного порядка, жизни и здоровья граждан и их собственности, участии в деятельности по профилактике и пресечению правонарушений.

В добровольную дружину не принимают лиц, имеющих судимость, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях, признанных недееспособными или ограниченно дееспособными, а также привлекавшихся в течение года до дня подачи заявления к административной ответственности.

В данное время  сотрудники отдела внутренних дел Пуховичского райисполкома и внутренних войск справляются с поставленными задачами по обеспечению общественного порядка, спокойствия граждан, защите жизни и здоровья граждан и имущественной  безопасности.

С целью охраны общественного порядка в каждом  населенном пункте, микрорайоне, дворе  всем желающим предоставляется возможность стать членом  добровольной дружины. Для этого необходимо обратиться в кабинет 316 отдела  внутренних  дел  с  9.00 до  18.00 (понедельник-пятница).

Дмитрий  СИРОТКО,  заместитель начальника  РОВД, начальник  милиции общественной безопасности.

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