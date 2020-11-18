Милиция разыскивает 14-летнего подростка

Пуховичским РОВД устанавливается местонахождение 14-летнего Конецкого Кирилла Анатольевича, который 16 ноября около 12:15 ушел из школы и домой не пришел. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. Ранее из дома неоднократно уходил.

Приметы: на вид 14 лет, худощавого телосложения, рост 175-180 см, волосы прямые средней длинны, темно-русые, глаза темно-серые, лицо овальное.

Был одет: Куртка красно-черного цвета средней длины прямая, брюки черного цвета, джемпер серо-белого цвета, черно-зеленые кроссовки с подошвой серого цвета, трусы семейные белого цвета, носки черного цвета.

Особые приметы: веснушки на лице.

Если вам что-либо известно что-либо о местонахождении исчезнувшего сообщить в Пуховичский РОВД по тел. 8029 (7647353), (8029)7548405, (8029) 2629242 или в ближайший отдел милиции по тел. «102».

Источник: УВД Миноблисполкома