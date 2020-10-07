Министерство труда и социальной защиты запускает акцию «#поздравь_маму»

В Беларуси с 12 по 18 октября проводится Неделя матери. Министерство труда и социальной защиты в этот период запускает в социальных сетях акцию с одноименным хештегом «#поздравь_маму».

Для участия в акции достаточно разместить в любой социальной сети фото либо видео с поздравлением мамы, несколько строчек о ней и поставить хештег #поздравь_маму. Лучшие поздравления будут размещены на страничке Министерства в социальных сетях.