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Министерство труда и социальной защиты запускает акцию «#поздравь_маму»

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В Беларуси с 12 по 18 октября проводится Неделя матери. Министерство труда и социальной защиты в этот период запускает в социальных сетях акцию с одноименным хештегом «#поздравь_маму».

Для участия в акции достаточно разместить в любой социальной сети фото либо видео с поздравлением мамы, несколько строчек о ней и поставить хештег #поздравь_маму. Лучшие поздравления будут размещены на страничке Министерства в социальных сетях.

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