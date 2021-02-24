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Министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич посетил филиал «ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго»

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Министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич с рабочим визитом посетил филиал «ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго».

Во время визита.

В мероприятии приняли участие генеральный директор ГПО «Белэнерго» Павел Дрозд, генеральный директор РУП «Минскэнерго» Олег Щемель.

В ходе встречи Виктор Михайлович ознакомился с производственно-хозяйственной деятельностью филиала. Посетил блок станционный №1, №2, а также провел встречу с коллективом.

В рамках встречи Виктор Каранкевич проинформировал об основных положениях проекта программы социально-экономического развития на 2021-2025 годы, рассказал о ключевых направлениях развития энергетической отрасли.

Во время встречи с трудовым коллективом Виктор Михайлович ответил на вопросы, которые касались хода реализации проекта строительства пиково-резервного энергоисточника на территории филиала, кадровой работы, экологии, охраны труда, строительства жилья и другие.

Наталья  КОПАЕВА.

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