Министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич посетил филиал «ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго»

Министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич с рабочим визитом посетил филиал «ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго».

В мероприятии приняли участие генеральный директор ГПО «Белэнерго» Павел Дрозд, генеральный директор РУП «Минскэнерго» Олег Щемель.

В ходе встречи Виктор Михайлович ознакомился с производственно-хозяйственной деятельностью филиала. Посетил блок станционный №1, №2, а также провел встречу с коллективом.

В рамках встречи Виктор Каранкевич проинформировал об основных положениях проекта программы социально-экономического развития на 2021-2025 годы, рассказал о ключевых направлениях развития энергетической отрасли.

Во время встречи с трудовым коллективом Виктор Михайлович ответил на вопросы, которые касались хода реализации проекта строительства пиково-резервного энергоисточника на территории филиала, кадровой работы, экологии, охраны труда, строительства жилья и другие.

Наталья КОПАЕВА.