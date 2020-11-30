Министр труда рассказала о возможном сокращении декретного отпуска

Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич высказалась на тему возможного сокращения в Беларуси декретного отпуска. По ее мнению, «если в стране будут обеспечены услуги по уходу за детьми раннего возраста, открыты максимально ясельные группы, мамы сами активно пойдут на работу», передает телеканал ОНТ.

У Ирины Костевич поинтересовались, что она думает как министр и как женщина, стоит ли сокращать декретный отпуск и какие еще дополнительные меры поддержки могут быть для мам.

— По уходу за ребенком в возрасте до трех лет, наверное, в нашем государстве самая значимая и высокая льгота и гарантия по сравнению с другими странами мира. При этом, это не просто три года, а оплачиваемых три года, — сказала Ирина Костевич — Насколько правильно сокращать — не сокращать? Мы проанализировали, как сегодня пользуются этой гарантией наши мамы. Детки, которые с года до трех, 68 000 детей регулярно на постоянной основе посещают детский садик. Мамы, которые вышли на полную занятость, — чуть больше шести тысяч. Значит, в данной ситуации государство дважды льготирует, поддерживает маму».

— Вы в какую сторону склоняетесь: к сокращению или все-таки, чтобы оставить? — уточнили у министра.

— Если в стране будут обеспечены услуги по уходу за детьми раннего возраста, открыты максимально ясельные группы, мамы сами активно пойдут на работу, — ответила Ирина Костевич.