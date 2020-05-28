Минобразования рассказало об изменениях в типовом учебном плане для школ на новый учебный год

Принят типовой учебный план для учреждений общего среднего образования на 2020/2021 учебный год. Документ опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале. Об изменениях в учебном плане БЕЛТА рассказали в пресс-службе Министерства образования.

«В 2020/2021 учебном году в типовом учебном плане общего среднего образования произойдут незначительные изменения в количестве учебных часов на изучение отдельных предметов в 10-х классах (в сравнении с типовым учебным планом 2019/2020 учебного года). Изменения связаны с обновлением содержания общего среднего образования, которое осуществляется поэтапно, начиная с 2015/2016 учебного года», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, с нового учебного года предмет «черчение» будет изучаться в 10-х классах. «В связи с тем, что изучение географии Беларуси в 2019 году было перенесено в 9-е классы, на изучение географии в 10-х классах выделен один учебный час. В 10-11-х классах типовым учебным планом предусмотрено изучение информатики на базовом (1 час в неделю) и повышенном (3 часа в неделю) уровнях», — отметили в ведомстве.

Для 1-9-х классов в типовом учебном плане изменений в перечне учебных предметов и количестве часов на их изучение не произошло. Сохранена возможность изучения отдельных предметов на повышенном уровне в 8-9-х (допрофильная подготовка) и 10-11-х классах (профильное обучение).

Типовой учебный план разработан с учетом санитарно-гигиенических требований к обязательной учебной нагрузке в неделю на учащегося.

Источник: Белта