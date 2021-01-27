Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира напоминает правила безопасности на льду

Собираясь на рыбалку, всегда помните, что лёд — это непостоянная субстанция. Он может сломаться, а внизу под вами толща очень холодной воды. Не стоит надеяться, что хорошие навыки плавания спасут вас в такой ситуации. Ведь количество одежды будет стеснять движения и создавать трудности. Безопасность на льду надо соблюдать всегда, но особенно актуально это в период последнего льда. Он коварен и непредсказуем. Даже если вчера вы проходили в этом же месте, то сегодня ситуация может кардинально измениться. Надёжность льда в период весеннего солнышка уже не зависит от его толщины. Под солнечными лучами лед становится пористым от воды, которая сквозь него просачивается.

Какие основные советы тем, кто всё же собрался выйти на лёд в это время?

— Никогда не доверяйте слухам о том, что лёд крепок и по нему можно ходить. Ледяной покров должен выдерживать нагрузку, которая на него будет действовать. Всегда проверяйте прочность льда самостоятельно. Для этого используйте проверенный способ — пешню. Если лед выдержал удар пешней, выдержит и ваш вес. Идите медленно, шаг за шагом, ударяя пешней. В том случае, если пешня пробила лед — ходу нет. Нельзя проверять прочность ударом ноги – можно провалиться.

Каких мест стоит избегать?

— В первую очередь запорошенных снегом. Полыньи таят опасность. Обычно они заметны. Даже если на них выпал снег, то он будет темнее. Также легко увидеть и промоины — темные пятна, чуть припорошенные снегом. Самые опасные места на водоемах – быстрое течение, родники, растительность, выступающая на поверхность. В этих местах лед не прочный, а зачастую его вовсе нет.

Во вторую очередь — майны, которые проделывают рыболовы. Если вы делаете большие майны, то надо оградить их или поставить около них предупреждающий знак. Подумайте: это может спасти чью-то жизнь.

В третью — последний прибрежный лед. Находясь на рыбалке, внимательно приглядывайтесь к цвету льда. Если лед имеет зеленоватый или синеватый цвет, то он достаточно прочный и безопасный. На чистом и глубоком месте лед прочнее всего. После оттепели лед становится матового белого или желтого цвета. Эта окраска говорит о непрочном, рыхлом льду.

Какие правила оградят рыболова от опасности?

— По непрочному льду надо шагать медленно, не отрывая ног, если услышали треск льда, то надо лечь на живот и ползком перебраться на безопасное место.

Не отправляйтесь на рыбалку в одиночке. Не надо отходить друг от друга на дальнее расстояние, чтобы была возможность прийти на помощь в случае беды. Не сверлите лунки близко одна от второй.

Не употребляйте спиртное на рыбалке. Благодаря «градусу» вы не сможете быстро отреагировать на ситуацию.

Что стоит взять с собой на рыбалку? Ведь есть «спасательное» оборудование.

— Прежде всего, надо иметь при себе прочную веревку, которая могла бы выдержать вес человека. Нередко выручают рыбаков, оказавшихся в трудном положении так называемые «спасалки» — это две ручки произвольной формы, связанные между собой и имеющие штыри. Их вешают на шею. В случае если вы провалились в воду, то штырями с двух сторон имеете возможность закрепиться на льду и вытянуть себя из полыньи.

Обратите внимание и на одежду. Она должна быть легкой, сшитой из специальной ткани, способной поддержать человека в воде. Также хорошо иметь на одежде светоотражающие полоски.

Что делать, если человек всё же оказался в воде?

— Не надо паниковать. Займите горизонтальное положение в воде, раскиньте широко руки и выползайте на лёд. Ноги закидывайте постепенно, а потом тихонько отползайте от места, где вы оказались в воде.

Если сразу не удалось выбраться, то пробуйте в воде разуться, а потом повторите попытку выбраться на лёд. Если вы вылезли из воды, то двигайтесь туда, откуда пришли. Не выбирайте более близких путей, а идите проверенными.

Если вы провалились на реке, то чтобы вас не затянуло течение, надо выбираться на тот край, откуда течет река.

Как помочь человеку, который выбрался из-под льда?

— Пострадавшего надо защитить от ветра, одежду обязательно снять и выжать. Замерзшие места растереть руками или сухой материей, но не снегом. Если находитесь далеко — развести костер и согреться. Может случиться так, что человек теряет сознание. В этом случае хорошо его растереть до покраснения кожи. Напоить горячим чаем.

Кроме того, Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира напоминает, что согласно Правилам, при осуществлении любительского рыболовства, рыболовам запрещается:

использование ставок и других аналогичных систем и оснащений в ночное время суток, а также без указания на них фамилии и инициалов рыболова, осуществляющего лов рыбы;

на расстоянии ближе 50 метров от обозначенных промысловых орудий рыболовства;

вылов рыбы, не достигшей промысловой меры, по норме более 20 процентов от количества выловленной рыбы каждого из видов, для которых установлена промысловая мера;

добыча рыбы относящийся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, угря и видов рыбы, в отношении которых в соответствии с законодательством установлены ограничения или запреты, с оставлением установленных орудий рыболовства без визуального контроля.

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира просит всех рыболовов строго соблюдать Правила ведения рыболовного хозяйства и рыболовства Республики Беларусь и не подвергать себя опасности при нахождении на льду.

В случае, если Вы стали свидетелем фактов браконьерства, варварского отношения к объектам животного и растительного мира, просим сообщать на круглосуточный «телефон доверия» Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь 8-017-390-00-00.

Всем хорошего отдыха и настроения.

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира.