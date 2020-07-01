Минская региональная таможня отвечает на вопросы

Можно ли пересылать деньги в международных почтовых отправлениях?

Каков порядок отправления посылок с объявленной ценностью?

В пересылаемые почтовые отправления, не имеющие статус отправлений с объявленной ценностью, запрещается вкладывать монеты и банкноты.

В соответствии со статьей 63 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 7 сентября 2004 г. № 1111 «Об утверждении правил оказания услуг почтовой связи общего пользования», пересылка физическими лицами иностранной валюты в Республику Беларусь допускается только в письмах с объявленной ценностью в сумме, не превышающей 200 долларов США, рассчитанной по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте на день приема письма с объявленной ценностью в почтовом учреждении страны его подачи.

Но важно помнить, что данная норма касается именно иностранной валюты. В международных почтовых отправлениях запрещено пересылать белорусские рубли, платежные документы и ценные бумаги в белорусских рублях.

Если физическое лицо не согласно с начислением пошлин и налогов по товарам, ввозимым в МПО, что в этом случае нужно предпринять?

Физическое лицо вправе доказывать достоверность сведений, содержащихся в документах при несогласии с решением таможни о начислении налогов и пошлин в отношении международного почтового отправления.

На основании положений пункта 2 Приложения к Указу Президента Республики Беларусь от 21.07.2014 N 360 «О перемещении товаров для личного пользования» к документам, подтверждающим стоимость декларируемых товаров для личного пользования, относятся: товарный чек; коммерческие документы продавца, заверенные его печатью и отражающие в себе наименование, количество, сведения о производителе, стоимость товаров (инвойс, спецификация и иные).

Также, таможенный орган принимает документы, имеющие юридическую силу и подтверждающие поступление суммы платежа продавцу за конкретные товары в определенную дату и время (например, выписка банковского органа, заверенная его печатью), отвечающие критериями достаточности, достоверности и позволяющие однозначно идентифицировать поступивший в МПО товар.

Обращаем внимание, что распечатки из личного кабинета в системах Web Money, Easy Pay, а также распечатки заказов из личного кабинета на Интернет-сайте продавца принимаются таможенным органом Республики Беларусь, но только в качестве дополнительной информации.

Юлия Симонян,

Минская региональная таможня.