Минские таможенники пресекли вывоз из страны коллекции из 111 старинных монет времен ВКЛ и Речи Посполитой стоимостью более 17,5 тыс. долларов США.

Коллекция монет общей стоимостью более 17,5 тыс. долларов США, вывоз из страны которой не допустили минские таможенники, является уникальной в своем роде не только по меркам Беларуси, но и в рамках международного нумизматического сообщества.

В Национальном аэропорту «Минск» 61-летний житель столицы, следуя авиарейсом «Минск-Стамбул», выбрал при пересечении таможенной границы «зеленый» коридор, заявив тем самым об отсутствии товаров, подлежащих декларированию. При проведении таможенных операций среди личных вещей минчанина, в носках, был обнаружен альбом, в котором находилось 47 монет. Еще 35 монет гражданин сокрыл от таможенного контроля в чемодане, обмотав желтым скотчем. В ходе дальнейшего досмотра в наружном кармане куртки обнаружено еще 29 монет.

Экспертом Таможенной лаборатории установлено, что представленные на исследование монеты изготовлены более 100 лет назад и относятся к категории культурных ценностей.

Большую часть составляют «трояки» («трёхгрошевики»), отчеканеные из серебра на монентных дворах Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой в XVI-XVII вв. Самой ценной и дорогой монетой является «трояк» 1580 года с портретом короля Стефана Батория стоимостью свыше 2,3 тыс. долларов США). Самая старая монета – «грош» – отчеканена в Вильно в 1556 г. при великом князе литовском Жигимонте II Августе. Её стоимость – более 2 тыс. долларов США. Часть монет отчеканены в Российской империи в первой половине XIX в.

Сокрытые от таможенного контроля 111 монет изъяты до решения суда. В отношении гражданина Минской региональной таможней начат административный процесс по ч. 2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь. Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30 базовых величин и возможная конфискация товара.

Государственный таможенный комитет напоминает, что при вывозе с территории ЕАЭС культурных ценностей необходимо их письменно декларировать и представить разрешение уполномоченного органа.