Минские таможенники за I-ое полугодие обеспечили поступление в бюджет страны более 2,6 млрд. бел руб. таможенных платежей

Итоги работы за первое полугодие 2021 года подвели в Минской региональной таможне (МРТ). Совещание, участие в котором приняли руководящий состав и должностные лица таможни, состоялось под руководством Первого заместителя Председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь Александра Валиева.

Начальник Минской региональной таможни Сергей Иванов сообщил о том, как сработала таможня в I полугодии 2021 года. Отмечено, что доля партий товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, время выпуска которых не превышает 1 часа, составила 54 % при доведённом показателе в 36 %. А вот доля партий товаров, вывозимых с таможенной территории ЕАЭС, время выпуска которых не превышает 5 минут, составила 72 % (1 полугодие 2020 г. – 71 %). Начальник обратил внимание на совершение таможенных операций в отношении экспортных и импортных партий товаров: количество экспортных деклараций на товары составило 64 948, импортных – 151 366.

При этом Минская региональная таможня обеспечила поступление в республиканский бюджет за I полугодие 2021 г. более 2,6 млрд. руб (1027,67 млн. долларов США). Доля МРТ, одной из крупнейших таможен страны, в общей сумме доходов таможенных органов Республики Беларусь за I полугодие 2021 составила более 54%.

Правоохранительным блоком за I полугодие 2021 г. возбуждено 21 уголовное дело и подготовлено более 2 тыс. дел об административных правонарушениях. Изъято из незаконного оборота более 13 кг наркотических средств и психотропных веществ, прекурсоров, что сопоставимо с объёмом за весь 2020 год.

По итогам собрания Первый заместитель Председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь обозначил направления работы на второе полугодие 2021 года, а также вручил награды сотрудникам, достигнувшим высоких показателей в служебной деятельности.