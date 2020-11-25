Минский регион вышел на пик заболеваемости COVID-19 — Пиневич

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в разных областях страны.

— Наверное, на пике уже Гродненский регион и, будем надеяться, Минский. Пики эти достаточно высокие. Продолжают прирастать Гомель, Витебск и Могилев. А наиболее медленно прирастает Брестская область, — сказал Пиневич.

Отставание Брестской области от остальных чиновник связывает с тем, что там позже завершилась первая волна коронавируса.

— Законы эпидемического процесса никто не отменял: регионы, которые весной «не отыграли» в полной мере, стартовали раньше по осени. Те, кто были в большей степени, как Витебский и Брестский регионы, позже вступили во вторую волну. Все это укладывается в наши прогнозы, — пояснил глава Минздрава.

Источник: Млын.бай

Автор фото: Светлана Курейчик, в качестве иллюстрации