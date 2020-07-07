Минздрав дал рекомендации по оказанию медпомощи пациентам с COVID-19

Минздрав дал временные рекомендации по организации оказания медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19. Это предусмотрено приказом Минздрава от 1 июля 2020 года, сообщает БелТА.

Рекомендации подготовлены на основании практического опыта оказания медицинской помощи пациентам с инфекцией CОVID-19 касательно диагностики, лечения и маршрутизации пациентов, в том числе с учетом рекомендаций ВОЗ, зарубежных научных публикаций и материалов.

В них, в частности, определено, какая категория пациентов подлежит обязательной госпитализации с сортировкой на уровне приемного отделения (направление в общесоматическое отделение или в отделение анестезиологии и реанимации). Речь идет о среднетяжелой и тяжелой инфекции COVID-19 (или подозрением на инфекцию), при наличии факторов риска и (или) необходимости назначения лекарственного средства Гидроксихлорохин. Также это касается пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом с инфекцией COVID-19.

Пациентам со среднетяжелой формой инфекции без факторов, отягчающих течение пневмонии, медицинская помощь может оказываться на дому при обеспечении динамического наблюдения.

Определен порядок ведения пациентов с инфекцией COVID-19 в отделениях анестезиологии и реанимации больниц, а также на амбулаторном этапе.

В рекомендациях оговорен порядок назначения лекарственных средств в амбулаторных условиях. В частности, назначение Фавипиравира рекомендовано пациентам со среднетяжелым течением инфекции COVID-19 и осуществляется посредством проведения врачебного консилиума и при условии информированного согласия пациента или его законных представителей со строгим контролем безопасности лечения.

Также разработана инструкция о порядке организации эпидемиологического расследования случаев инфекции СОVID-19, медицинского наблюдения и оказания медицинской помощи контактам I и II уровней по инфекции COVID-19.