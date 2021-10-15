Минздрав и Европейское региональное бюро ВОЗ договорились о двухлетнем сотрудничестве

План сотрудничества между Министерством здравоохранения Беларуси и Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения на 2022-2023 годы подписан сегодня в Минске, передает корреспондент БелТА.

Подписи под документом поставили министр здравоохранения Дмитрий Пиневич и директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

На встрече в Минздраве, которая предшествовала подписанию документа, Дмитрий Пиневич рассказал гостю про особенности распределения бюджетных средств на вакцинацию, лечение заболеваний. «Как и любая государственная система здравоохранения, мы придерживаемся достаточно высоких социальных стандартов. Они утверждены на уровне государства и подлежат неукоснительному исполнению и контролируются властью ежегодно, мы несем за них отчет. В частности, это стандарты по обеспеченности врачами, в том числе врачами общей практики», — сказал министр.

Продолжая тему, он заметил, что Беларусь в первичном звене переходит на модель врача общей практики. Впрочем, это не касается педиатрии. По словам Дмитрия Пиневича, жесткая многоуровневая система перинатальной помощи позволила достичь тех показателей, которые характерны для стран с гораздо более высоким уровнем доходов на душу населения.

Министр также проинформировал и о других планируемых нововведениях. В частности, при подготовке специалистов обсуждается введение резидентуры, расширяются возможности симуляционного обучения. В 2022 году будет введен в строй мощнейший симуляционный центр при БелМАПО. «Что касается экономики, мы переходим на клинико-затратные группы», — добавил Дмитрий Пиневич.

Кроме того, разговор касался лечения туберкулеза, орфанных, других заболеваний, а также сотрудничества с пациентскими организациями, доплат медработникам за работу в условиях COVID-19.