Минздрав: перепрофилировано достаточно больниц для оказания медпомощи пациентам с COVID-19

В настоящее время перепрофилировано достаточно больниц, чтобы обеспечить медицинской помощью пациентов с COVID-19. Об этом свидетельствует ежедневный мониторинг, проводимый в учреждениях здравоохранения, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Отмечается, что учреждения обеспечены лекарственными средствами и средствами индивидуальной защиты (СИЗ). «В настоящее время, несмотря на эпидемический подъем, есть возможность оставить часть отделений для оказания высокотехнологичной и специализированной помощи по другим нозологиям. В каждой области и Минске в зависимости от развития эпидситуации предусмотрен план дальнейшего перепрофилирования коечного фонда», — подчеркнули в пресс-службе.

Специалисты кафедр инфекционных болезней медуниверситетов и БелМАПО продолжают выезжать в больницы по всем регионам страны для оказания практической и методической помощи врачам на местах.

В Минздраве напомнили, что коронавирусная инфекция относится к острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ). Единственный действенный метод предупреждения заболевания и его тяжелого течения — вакцинация. Привиться можно практически во всех поликлиниках страны, больницах, торговых центрах и даже в метро.

При заболевании важно своевременно обращаться за медицинской помощью.

К слову, в аптеках РУП «Белфармация» предоставляются услуги резервирования или заказа лекарственных средств через интернет.