Минздрав прокомментировал приостановку плановой медпомощи

Приостановка плановой медпомощи позволит совершенствовать оказание медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19, сообщил журналистам начальник главного управления организации медицинской помощи Минздрава Алексей Щербинский, передает корреспондент БелТА.

Министерством здравоохранения подписан приказ №1287 от 15 октября, которым временно приостановленооказание плановой медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения. Приостанавливается проведение диспансеризации, скрининговых мероприятий, оказание реабилитационной помощи, выполнение физиотерапевтических процедур, манипуляций, требующих нахождения в отделениях дневного пребывания.

По словам Алексея Щербинского, ранее министерство уже издавало подобный приказ, который ограничивал оказание плановой медпомощи. Он давал определенную свободу действий главным врачам учреждений здравоохранения. «Но, учитывая складывающуюся эпидемическую ситуацию на сегодня, Минздраву представляется целесообразным поставить более жесткие рамки», — сказал он.

Освободившиеся кадровые и материальные ресурсы будут перенаправлены на выполнение актуальных медицинских манипуляций. «Например, мы увеличиваем количество КТ-исследований на амбулаторном этапе, время работы таких кабинетов, переводим их в режим не только частичного выходного дня, а с полной загрузкой в субботу и воскресенье. Таким образом за счет экономии ресурсов на определенных плановых событиях мы позволяем совершенствовать оказание помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, чтобы повысить частоту выявления и обеспечить своевременную госпитализацию и оказание медицинской помощи, в том числе на амбулаторном этапе», — отметил начальник главного управления.

Он заметил, что сегодня важно расставлять приоритеты. «Плановая помощь действительно актуальна, но это большее значение имеет в плане стационарной помощи. Например, для пациентов, которые были записаны на замену крупных суставов, какие-то серьезные операции, в этом плане ограничений на сегодня не происходит. То есть мы делаем акцент на амбулаторной помощи», — сказал Алексей Щербинский, добавив, что эти изменения уберегут здоровых людей от возможных рисков инфицирования во время посещения поликлиник.

Вместе с тем будет увеличено количество контактных бригад. «Освобождая от плановой амбулаторной помощи наш персонал, мы можем увеличить количество контактных бригад и тех групп, которые будут работать на выезде с пациентами, у которых подтверждена коронавирусная инфекция, и контактами первого уровня», — заметил начальник главного управления.

Как сообщалось, приказ №1287 подписан на основании положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров от 28 октября 2011 года №1446, с целью совершенствования оказания медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19. Также внесены изменения в график работы амбулаторно-поликлинического звена Минска и в рекомендации (временные) об организации оказания медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19.