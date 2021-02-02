Минздрав расширит плановую помощь в поликлиниках и активизирует вакцинацию от COVID-19

Министерство здравоохранения расширит плановую помощь в поликлиниках и активизирует вакцинацию от COVID-19. Такие задачи поставил глава ведомства Дмитрий Пиневич на рабочем совещании по вопросам COVID-19, сообщается в Telegram-канале Минздрава.





Во время совещания было принято решение перепрофилировать больницы и расширить плановую помощь, в том числе и в поликлиниках. Санитарным службам было дано указание контролировать режим соблюдения красных зон и условий пребывания в них людей.

Также усилят меры социального дистанцирования, в том числе в общественных местах, в коллективах, точках торговли и общественного питания.

– Продолжится массированный эпидемический дозорный мониторинг для отслеживания штаммов, – пояснили в ведомстве.

Дмитрий Пиневич также поставил задачу интенсифицировать прививочный процесс против коронавируса и актуализировать сетевые графики поставок лекарств.

В Минздраве, ссылаясь на данные мониторинга, добавили, что учреждения обеспечены лекарствами для оказания медпомощи и средствами индивидуальной защиты. Созданный запас СИЗов позволяет обеспечить работу организаций здравоохранения в среднем в течение более чем на два месяца. Специалисты проводят работу по дальнейшему приобретению необходимого высокотехнологичного медоборудования, лекарственных средств и всего необходимого.

Источник: www.sb.by