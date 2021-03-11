Минздрав уверен в успехе создания отечественной вакцины против COVID-19

Минздрав уверен, что работа по созданию отечественной вакцины против COVID-19 завершится успешно, заявил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич после посещения РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, передает БЕЛТА.

«Вакцина будет разработана — у нас сомнений в этом нет. Другой вопрос, что создание отечественной вакцины имеет ряд необходимых условий», — сказал Дмитрий Пиневич. Он пояснил, что речь идет не только о создании прототипа вакцины, получении малых партий, но и о промышленном производстве.

«Создана комплексная группа, работает ни один центр. Основная работа сконцентрирована на базе учреждений Минздрава, в частности, этого РНПЦ. Но успех возможен при совместной работе с заинтересованными коллегами, в том числе из Академии наук, вузов», — отметил министр.

По его словам, установлены достаточно жесткие сроки. Создать прототип вакцины планируется к осени, а до конца года — опытно-промышленную партию. Научный потенциал белорусских специалистов это позволяет сделать, заверил Дмитрий Пиневич. Вместе с тем на промышленное производство и проведение испытаний также требуется время. Министр сообщил, что эти вопросы поднимались сегодня на расширенном совещании, которое прошло в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии под руководством премьер-министра Романа Головченко.

Говоря о перспективах появления отечественной вакцины, заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко отметил, что все возможности для этого есть. У РНПЦ имеется опыт создания вакцин, в частности, против бешенства. Имеющееся в центре оборудование позволяет провести первые этапы работы. Более того, сформирован перечень необходимого высокотехнологичного оборудования, которое планируется к закупке.