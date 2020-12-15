Коротко о разном 

Мир наших увлечений — ждем ваши фото для нашей фоторубрики

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Не секрет, что среди нас живет немало талантливых и увлеченных людей. Новая фоторубрика  «Мир  наших  увлечений» позволит нам познакомиться с вами, узнать, какие хобби есть у пуховчан, а также восхититься  творениями ваших рук. То, что это именно так и произойдет, мы не сомневаемся.

Присылайте  на  нашу  электронную  почту  Puhnaviny@mail.ru  свои  фото и расскажите несколько слов о человеке и его увлечении.

Эти снимки я  сделала  во  время визита в центр гигиены и эпидемиологии. Главный  санитарный  врач  района  Елена   Геннадьевна Пархимчик, оказалось, настоящая  рукодельница. Из  последнего  сделанного ее руками — рождественский венок из шишек и снеговик. Чуть раньше  молодая  бабушка связала львенка для внука  Льва.

Елена  ИВАНОВА.

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