Мир наших увлечений — ждем ваши фото для нашей фоторубрики

Не секрет, что среди нас живет немало талантливых и увлеченных людей. Новая фоторубрика «Мир наших увлечений» позволит нам познакомиться с вами, узнать, какие хобби есть у пуховчан, а также восхититься творениями ваших рук. То, что это именно так и произойдет, мы не сомневаемся.

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Эти снимки я сделала во время визита в центр гигиены и эпидемиологии. Главный санитарный врач района Елена Геннадьевна Пархимчик, оказалось, настоящая рукодельница. Из последнего сделанного ее руками — рождественский венок из шишек и снеговик. Чуть раньше молодая бабушка связала львенка для внука Льва.

Елена ИВАНОВА.