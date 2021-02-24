Митинг, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, прошел  в Марьиной Горке

Митинг, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, прошел на территории историко-культурного комплекса «Аллея воинской Славы» в Марьиной Горке.

Комплекс был воздвигнут в «честь прошлых и нынешних защитников Родины», как написано на одной из установленных здесь гранитных досок. В День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь здесь собрались представители разных поколений: в мероприятии приняли участие руководители района, представители силовых структур, трудовых коллективов города, военнослужащие войсковой части 89417 и ветераны Вооруженных Сил, учащиеся городских школ.

После церемонии возложения цветов к мемориалу, участников митинга с праздником поздравили председатель районного исполнительного комитета Виктор Коледа, исполняющий обязанности командира войсковой части 89417 Дмитрий Ворошилов, ветеран Вооруженных Сил Юрий Шаповалов, председатель районной организации ОО «Белорусский союз офицеров» Владимир Парфенков, председатель районного объединения профсоюзов Людмила Гулякевич, учащийся средней школы №3 города Марьина Горка Артем Крылов.

Наталья ПАРХОМЧИК.

Ссылка на видеорепортаж на сайте tvr.by: https://www.tvr.by/news/obshchestvo/miting_v_chest_zashchitnikov_otechestva_v_marinoy_gorke/