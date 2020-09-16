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Митрополит Минский и Заславский Вениамин возглавил всенощное бдение в кафедральном соборе

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В субботу, 12 сентября, кафедральный собор в честь Святого благоверного князя Александра Невского в Марьиной Горке отметил свой престольный праздник.

Накануне вечером, в  пятницу, было отслужено праздничное всенощное бдение, которое возглавил Высокопреосвященнейший Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси.  С особой духовной радостью пуховчане встречали архипастыря: это было первое служение владыки Вениамина на пуховичской земле после возведения его в сан Митрополита и главы Белорусской Православной Церкви.

По окончании вечернего богослужения владыка Митрополит обратился к молящимся с архипастырским словом, в котором  поздравил всех с праздником.  Владыка Вениамин призвал  всех присутствующих   усилить  молитвы за Беларусь и за белорусский народ. Также владыка Митрополит поздравил с днем ангела настоятеля кафедрального собора протоиерея Александра Целкова. Отец Александр от имени духовенства и прихожан обратился к нему с приветственным словом и вручил ему подарки: архиерейское кадило и побывавшую в космосе фотографию небесного  покровителя пуховичской  земли —  протоиерея  Александра  Шалая,  переданную специально для владыки Вениамина потомком священномученика.

Ангелина  МИРОНЫЧЕВА.

Фото с сайта http://sobornevsky.by/

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