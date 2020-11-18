Митрополит Вениамин выпустил рекомендации в связи с обострением пандемии

В белорусских православных храмах прихожане, работники и клир должны соблюдать масочный режим в связи с пандемией, также вводятся иные меры, призванные защитить верующих от распространения болезни, говорится в циркулярном письме предстоятеля БПЦ митрополита Вениамина.

В документе говорится, что в данный момент эпидемическая ситуация в Беларуси обострилась, всего с начала пандемии коронавирус был выявлен у 270 клириков БПЦ, пятеро из которых скончались.

Православная церковь призывает молиться за медиков, которые сейчас работают с больными коронавирусом, прося у Бога для них здоровья и помощи в их служении. Дома следует молиться об упокоении душ умерших от инфекции, а также просить скорейшего выздоровления всех заболевших.

Из практических рекомендаций в документе содержатся стандартные для периода пандемии требования: соблюдать в храме дистанцию, установить масочный режим для мирян и церковных работников (настоятели должны обеспечить наличие масок для раздачи прихожанам), протирать стекло икон спиртосодержащим раствором и установить емкости с антисептиком на входе в храм; регулярно обрабатывать поверхности, к которым часто прикасаются люди. Также настоятелям монастырей и храмов рекомендуется организовать регулярное измерение температуры церковных служителей.

Клирики также обязаны носить маски, взаимодействуя с прихожанами. Рекомендуется прекратить практику целования руки священника, при этом он обязан дезинфицировать руки перед совершением некоторых частей литургии. Все другие служители храма должны обрабатывать руки антисептиком при раздаче хлеба и просфор.

Исповедь призывают проводить в общей форме, когда священник, произнеся молитвы, отпускает грехи всем собравшимся прихожанам, не выслушивая каждого из них по отдельности. Если же тяжесть содеянного верующим требует частной исповеди, то и священник, и кающийся должны быть в масках, а прихожанину рекомендуется изложить исповедуемые грехи в записке, которую он передает священнику.

Источник: dzr.by