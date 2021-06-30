«Мне здесь спокойно и комфортно»: нигериец влюбился в белоруску и ради нее остался здесь жить

Знакомьтесь: Ериери Переовэй Соломон, Ериери Мария Сергеевна и Ериери Дерик Прие Переовэевич. Переовэй родом из Нигерии, достаточно развитой страны с самым высоким уровнем ВВП в Африке. Мария родом из Марьиной Горки. А Дерик — их сын. С папой он разговаривает на английском, а с мамой — на русском.

— Пере, расскажите вашу историю знакомства.

— Первый раз увидел Марию в октябре 2015 года в компании общих знакомых. Она не сразу обратила на меня внимание, так что пришлось ее добиваться. С того времени мы не переставали общаться и до сих пор вместе. Как-то в академическом отпуске мне пришлось уехать в Нигерию на один год, но все равно мы переписывались. В 2018 году у меня заканчивалось обучение, и я должен был уехать на родину, однако в последний момент решил поступить в магистратуру, чтобы остаться с Марией. В сентябре 2019 года у нас родился самый лучший сын Дерик. Сейчас ему 1 год и 9 месяцев.

— Как попали в Беларусь?

— Я начинал учиться в Нигерии, однако в связи с нестабильной ситуацией и забастовками в наших университетах продолжать обучение там стало невозможным. И в тот момент мои родители решили меня и сестру отправить учиться в Беларусь. И вот в 2013 году я поступил в БГУИР на инженера по инфокоммуникациям. Мой дядя учился уже здесь, и пригласил меня: рассказал о высоком качестве образования.

— Уже несколько лет террористическая группировка «Боко Харам» продолжает нападать на мирное население северной части Нигерии, что привело к гуманитарной катастрофе. Страна с самым многочисленным населением в Африке стала и одним из главных источников массовой миграции. Правда ли это?

— Да, это правда. Многие люди начали уезжать из Нигерии, потому что государство не заботится о нуждах своего народа. Но это же началось не вчера, а несколько лет назад. Государство не пытается пресечь терроризм. И поэтому в Нигерии продолжаются протесты. Люди борются за мир и безопасность.

— Какое было первое впечатление о Беларуси?

— Скорее ощущение: жуткий холод. Я приехал в сентябре, и чем ближе к зиме, тем страшнее мне становилось. Но страна понравилась.

— Как относятся белорусы к нигерийцам? На что ты обратил внимание?

— Большинство людей ко мне относятся хорошо. Не знаю про других нигерийцев, которые также проживают здесь. С 2013 года расистское отношение ко мне я встречал лишь трижды, и то почти всегда это были люди в состоянии алкогольного опьянения. Во время учебы в БГУИР с преподавателями и студентами никогда не было проблем. Все относились хорошо.

Мария же добавляет, что сейчас в Марьиной Горке Пере знают лучше, чем ее, и всегда здороваются с ним.

— Почему решил остаться здесь?

— Я здесь нашел человека, с которым хочу быть. Решил, что хочу создать с ней семью, и у нас все получилось.

— Как родственники отнеслись к жене-белоруске? К тому, что ты будешь жить в Беларуси?

— Мои родители всегда прислушиваются к мнению своих детей, и я не исключение. Они всегда понимают и принимают любое мое решение. Поэтому были очень счастливы, потому что счастлив я: независимо от того, где нахожусь. С Машей мама и папа в хороших отношениях. Мы постоянно созваниваемся и в курсе всех дел.

— Сложно было найти работу?

— Да. Здесь есть несколько нюансов. Во-первых, языковой барьер. Как бы хорошо я ни разговаривал по-русски, я не буду говорить лучше белоруса, который, к примеру, также претендует на эту же вакансию. Во-вторых, некоторые наниматели просто боятся или не хотят брать на работу иностранцев. Но сейчас я работаю в компании «Алюминтехно», и мне нравится.

— Как относятся к тебе коллеги?

— Самое сложное по факту, как и у всех, — устроиться, и чтобы тебя взяли. С коллегами у меня очень хорошие, дружеские отношения. С некоторыми мы общаемся и вне работы, проводим вместе время.

— Не проще ли было уехать в Италию/Германию и там получать пособие как беженец?

— Мне это не нужно. Мне нравится, что я нигериец. И мне также нравится жить в Беларуси. Я горжусь и люблю свою страну. Нигерия одна из лучших стран Африки.

— Что нигерийцы обсуждают здесь на своих собраниях? Что волнует?

— В большинстве случаев мы обсуждаем нашу жизнь здесь. Мы стараемся заботиться друг о друге здесь, поэтому, если у кого-то есть проблемы, решаем их коллективно. Мы обсуждаем все свежие новости, происходящие в Нигерии: плохие это новости или хорошие. Несмотря на то что находимся далеко от своей родины и близких людей, мы не перестаем заботиться и помогать им.

— Многие европейцы жалуются, что мигранты не хотят работать, учиться и т. д., но глядя на вас, понимаешь, что это не совсем так. Твое мнение: почему такое отношение к мигрантам?

— Я не знаю, почему так относятся к мигрантам. Все люди разные, и будет неправильно говорить обо всей нации в одном ключе. Нигерийцы любят учиться, многие из них заканчивают магистратуру и получают докторскую степень. С работой то же самое: мы стараемся интегрироваться, стать полноценными гражданами в той стране, где живем. Так, у меня брат живет в Бразилии, а сестра в Германии, но они также учатся и работают, никто не ждет пособий.

— Что нравится в Беларуси?

— Мне нравится, что люди хорошо ко мне относятся. У вас в стране расизм встречаешь очень редко. Поэтому мне здесь спокойно. Люблю вашу кухню: драники со сметанкой и бабку.

— Можно ли реализовать себя здесь? Комфортно ли жить?

— Как я уже говорил, мне здесь спокойно и комфортно. Реализовать себя можно везде, но не всегда это легко. Даже в плане работы: многие наниматели не берут иностранцев. И найти работу по желанию и возможностям непросто.

— Думаете ли переехать в Нигерию?

— Мы планируем поехать в Нигерию к моей семье. Но будем ли там жить — покажет время.

— Какой язык общения в семье? Как у вас с пониманием друг друга?

— Мы общаемся на двух языках. Иногда два языка в одном предложении. Нам так комфортно. С сыном я говорю в основном на английском, а жена на русском. Что с пониманием? Очень часто мы заканчиваем предложения друг друга.

— Чем отличается менталитет белоруса и нигерийца?

— Мы многим отличаемся. Наш стиль жизни другой. Мы более активные и жизнерадостные, открытые и общительные. Нигерийцы относятся к жизни намного проще, поэтому и живут ярче.

— Расскажите о Нигерии. Ведь это достаточно развитая страна с хорошей экономикой и инфраструктурой.

— Нигерия большая и очень богатая страна на самом деле: она известна, в первую очередь, наличием нефти и газа. У нас развит туризм и наша страна предлагает туристам то, что они никогда и нигде больше не увидят. Там особенная природа: тропики, саванна. В Нигерии развито сельское хозяйство. То, что есть здесь в Беларуси, есть и в Нигерии, но разнообразия там намного больше за счет климата. Отдельно стоит упомянуть: в Нигерии большое разнообразие блюд и все неимоверно вкусно. Я скучаю по нашей национальной кухне.

— Каким должно быть государство, чтобы в нем хотелось жить?

— Государство должно быть безопасным и справедливым. Нужно обращать внимание на нужды народа. Предоставлять рабочие места с достойной заработной платой.

— Жена для тебя — это…?

— Она моя жизнь. Моя любовь, поддержка, вдохновение. Она та, с кем я счастлив. Горжусь тем, чтó у нас есть сейчас. И я рад идти по жизни именно с ней.

— Мария, вопрос к вам. В чем вы видите отличие белорусов и нигерийцев?

— Мне сложно сравнивать. У меня муж нигериец и мне с ним хорошо. Мы все чем-то отличаемся. А нигериец это, белорус или еще кто-то — не важно. Главное найти своего человека. Судьба распорядилась так, что мой — именно нигериец. Мы во многом отличаемся, но мы схожи в главном: семья — самое ценное, что у нас есть. И все, что мы делаем, — делаем друг для друга.

— Беларусь сейчас — страна для жизни?

— Здесь достаточно безопасно и спокойно, чисто. Здесь много красивых и уникальных мест, которые стоит посмотреть. Но самое важное — жилье — приобрести здесь молодой семье нелегко.

— Что пожелаете нашим читателям?

— Верьте в любовь. Хорошо там, где она есть.

Андрей Красовский

Фото: Светлана Курейчик

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