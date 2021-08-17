Мнение пуховчан о «Большом разговоре с Президентом»

Валерий Малаканов, начальник отдела промышленного производства Пуховичского лесхоза:

— Одним из важных вопросов в “Большом разговоре с Президентом” был тезис о том, что Беларусь открыта для сотрудничества и равноправного партнерства. Для нашего коллектива очень важно такое сотрудничество в экономическом плане. За многие годы сложились стабильные рынки реализации нашей продукции в страны зарубежья.

Этот год непростой для страны. Но, несмотря на введение санкций, мы продолжаем поставлять пиломатериалы в Нидерланды, Германию, другие страны. За 7 месяцев выручка за реализацию нашей продукции составила свыше 1,7 миллиона долларов. Благодаря новой линии лесопиления мы увеличили объем выпускаемой продукции более чем в два раза. Наши партнерские связи, которые складывались годами со странами близкого и дальнего зарубежья, продолжают развиваться. Это в обоюдных интересах. Я думаю, что у руководства этих стран хватит мудрости не обрывать то, что так долго складывалось и несет выгоду каждой стороне. Надеюсь, мы сохраним эти рынки, потому что качество нашей продукции проверено временем.

Елена Гнедько, председатель Блонского сельисполкома:

— За моими плечами большой стаж государственной службы. Более 24 лет я возглавляю местные органы власти. И, как никто другой, знаю жизнь простых людей, их вопросы и проблемы, с которыми они обращаются к нам и которые мы помогаем им решить.

Я внимательно смотрела выступление нашего Президента и горжусь его мужеством и стойкостью. Он — очень сильная личность.

Я против экономических санкций, так как они направлены на ухудшение жизни каждого из нас. Нам надо всем объединиться и добросовестно трудиться, чтобы преодолеть это непростое время вместе.

Нина Ивановна Зарецкая, пенсионерка (г. Марьина Горка):

— Для меня очень важно, что наши отношения с Россией становятся все более тесными и дружественными, а Беларусь, как прозвучало в “Большом разговоре”, остается суверенным и независимым государством.

Я — пенсионерка. Муж умер, сын работает в “Роскосмосе”, невестка и внуки живут в Москве. Невестка — русская, но ей очень нравится Беларусь, она с радостью приезжает сюда. Россия для меня не только близкая соседка, а нечто большее. Там живут мои самые дорогие, родные, и я рада, что наша дружба с этой страной крепнет. Считаю, что наш Президент поступает мудро и правильно в отношениях с Россией. О чем он говорил во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества.

Опрос провела Анастасия ПЛЕТНЕВА.