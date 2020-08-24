Многодетные семьи могут получить материальные выплаты к школе

С середины июля государственное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Пуховичского района» ведет прием документов для осуществления выплаты к 2020/2021 учебному году семьям, воспитывающим троих и более детей в возрасте до 18 лет, на каждого учащегося, обучающегося в учреждениях общего среднего и специального образования (на уровне общего среднего образования), и государственной адресной социальной помощи в виде единовременного социального пособия в связи с подготовкой детей к новому учебному году из других категорий семей.

Выплата единовременной материальной помощи к 2020/2021 учебному году осуществляется до 1 сентября 2020 года.

Размер единовременной материальной помощи на каждого учащегося, обучающегося в учреждениях общего среднего и специального образования (на уровне общего среднего образования), составляет 60 рублей.

Для получения материальной помощи заявитель предоставляет:

— паспорт; ксерокопию паспорта;

— заявление по установленной форме (заполняется в центре);

— документ (справку), подтверждающий обучение детей в учреждениях общего среднего и специального образования (на уровне общего среднего образования) (заполняется учреждением образования с указанием, что дети действительно являются обучающимися в учреждении образования в 2020/2021 году, и указанием срока действия документа (справки);

— документ, подтверждающий наличие троих и более детей (ксерокопию удостоверения многодетной семьи либо справку о составе семьи);

— выписку по текущему (расчетному) банковскому счету в белорусских рублях для безналичных перечислений с указанием действующего номера счета в ЦБУ № 626 ОАО «АСБ Беларусбанк» города Марьина Горка (оформляется в отделении ОАО «АСБ Беларусбанк», расположенном на территории Пуховичского района).

Семьям, в которых дети в возрасте до 18 лет обучаются в учреждениях общего среднего и специального образования, и их совокупный доход не превышает 150 процентов бюджета прожиточного минимума, установленного на дату подачи заявления, назначается государственная адресная социальная помощь в виде единовременного социального пособия в связи с подготовкой детей к новому учебному году. Размер данного пособия составляет 60 рублей на одного учащегося, прием документов осущест-вляется до 31 августа.

Семьям, которым будет назначена единовременная материальная помощь к 2020/2021 учебному году, государственная адресная социальная помощь в виде единовременного социального пособия на эти же цели не предоставляется.

Адрес центра: г. Марьина Горка, ул. Новая Заря, ТБЦ «Хельсинки», д. 35а, 2-й этаж, каб. 163.

Прием документов осуществляется по рабочим дням с 8.00 до 17.00.

Телефоны для справок: 6-05-86, 6-05-84, 6-03-63.

Денис МАТУСЕВИЧ,

директор ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Пуховичского района».