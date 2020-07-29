Важное Выборы-2020 

Мобильное приложение «Голосую!» поможет найти информацию по избирательной кампании

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Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов информирует о начавшем работу с 24 июля мобильном приложении «Голосую!».

Приложение помогает узнать адрес своего участка и контактный телефон участковой избирательной комиссии, изучить биографии кандидатов в Президенты Республики Беларусь, а также ознакомиться с официальными новостями текущей избирательной кампании.

Приложение создано для использования на платформах Android и iOS.

Кроме того, сервис доступен и пользователям компьютеров, которые могут использовать для получения информации специально разработанный раздел на сайте Минского городского комитета ОО «БРСМ».

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