Мобильное приложение «Голосую!» поможет найти информацию по избирательной кампании

Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов информирует о начавшем работу с 24 июля мобильном приложении «Голосую!».

Приложение помогает узнать адрес своего участка и контактный телефон участковой избирательной комиссии, изучить биографии кандидатов в Президенты Республики Беларусь, а также ознакомиться с официальными новостями текущей избирательной кампании.

Приложение создано для использования на платформах Android и iOS.

Кроме того, сервис доступен и пользователям компьютеров, которые могут использовать для получения информации специально разработанный раздел на сайте Минского городского комитета ОО «БРСМ».