Мобильное приложение «Голосую!» поможет найти информацию по избирательной кампании
Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов информирует о начавшем работу с 24 июля мобильном приложении «Голосую!».
Приложение помогает узнать адрес своего участка и контактный телефон участковой избирательной комиссии, изучить биографии кандидатов в Президенты Республики Беларусь, а также ознакомиться с официальными новостями текущей избирательной кампании.
Приложение создано для использования на платформах Android и iOS.
Кроме того, сервис доступен и пользователям компьютеров, которые могут использовать для получения информации специально разработанный раздел на сайте Минского городского комитета ОО «БРСМ».