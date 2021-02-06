«Мобильный почтальон» помогает обслуживать жителей отдаленных деревень

Современные технологии все увереннее входят в нашу жизнь. Люди осваивают различные гаджеты. Практически в каждом доме есть интернет.

Не отстают от новшеств и пуховичские почтальоны. Недавно они начали обслуживать жителей отдаленных деревень с помощью аппаратно-программного комплекса «Мобильный почтальон».

Самой первой, кто освоил новый электронный мобильный помощник в региональном узле почтовой связи, стала почтальон участка мотодоставки ОПС Марьина Горка-4 Светлана Шевчик. Она обслуживает самый большой участок: 657 жителей 44 населенных пунктов.

— Конечно, осваивать новый электронный аппарат мне помогал инженер-электроник, — рассказывает Светлана Владимировна. — Консультировались с почтальонами других отделений, где аппаратом уже пользуются. Он — как мини-почтовое отделение. Сразу я попробовала оплатить услуги сотовой связи себе. Нужно сказать, деньги поступили на счет мгновенно. Ну, а первой, кто оплатил услуги посредством «Мобильного почтальона», стала Зинаида Свиридович из деревни Грибное. Она выписала газету. Раньше, например, мы не могли рассчитать людей при помощи карточки, а теперь — пожалуйста. Очень удобно и гораздо быстрее. Это ускорит обслуживание клиентов в летний период, когда оживают дачные массивы.

Первыми днями работы с мобильным помощником довольна и заместитель начальника регионального узла почтовой связи Илона Семенова.

— Из-за небольшого размера аппарат легко помещается в сумку почтальона. Пользоваться им удобно. Но самое главное достоинство «Мобильного почтальона» — это то, что в режиме онлайн можно обслуживать жителей отдаленных небольших деревень, где нет почтовых отделений.

Через электронный помощник можно легко оформить подписку, принять платежи, отправить и получить денежные переводы, оформить выплату пенсий, оплачивать товар, почтовую продукцию. Оплачивать можно как карточкой, так и наличными деньгами.

— Раньше мне приходилось заполнять квитанции вручную или искать сдачу, если клиент оплачивал наличными, — говорит почтальон. — Теперь же благодаря современному аппарату быстрее выдается квитанция об оплате. В работе с ним только плюсы.

Пока новым мобильным помощником пользуется один почтальон, но планируется, что таким современным устройством в скором времени будут оснащены все почтальоны, а их в Пуховичском узле почтовой связи — 90. Здесь надеются, что с приходом нового мобильного комплекса вырастет и выручка.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.