Молочно-товарная ферма “Дудичи-2” ОАО “Агро-Оберег” признана победителем в областном соревновании за достижение высоких показателей в производстве молока среди молочно-товарных ферм и комплексов в номинации от 6501 до 7500 килограммов молока на одну корову за 2020 год. Средний удой молока от коровы на этой ферме составил 7297 килограммов молока, что на 766 килограммов больше, чем в предыдущем.

Коллектив фермы “Дудичи-2” вот уже 20 лет возглавляет Валентина Баранова. За это время произошло много положительных перемен и в отрасли животноводства, и в целом в ОАО “Агро-Оберег”.

Развитию животноводства здесь уделяется первостепенное внимание: проводится постоянная модернизация, идет строительство новых объектов. В 2019 году на этой ферме введено новое помещение на 200 голов крупного рогатого скота. Построено оно с учетом современных требований. Сегодня здесь уже содержится 150 коров.

На МТФ “Дудичи-2” работает 11 операторов. Обслуживают 9 групп, в которых по 42 буренки.

Коллектив работников сформировался хороший. В лидерах — Вера Хилько. Она 11 лет работает на этой ферме и каждый год — в передовиках. Никому не уступила первенство и в прошлом году, надоив от коровы 8907 килограммов молока.

Хороших результатов добились Наталья Косьяненко (7750 килограммов молока), Валентина Савайтан (7345 килограммов молока). Всего же по этой ферме получили от каждой коровы в среднем по 7947 килограммов молока.

Конечно, к такому результату в коллективе пришли не случайно. За этими цифрами — труд специалистов хозяйства, животноводов, операторов машинного доения. Сегодня важно не просто накормить животное, а накормить сбалансированными кормами. Отдельный рацион — для сухостойных, новотельных, высокоудойных коров. Энергетический корм, минеральные добавки, шроты, жом, концентраты — это все попадает на кормовой стол помимо традиционного сенажа, кукурузного силоса. И результат виден сразу.

Очень многое зависит и от того, в каких условиях содержится молочное стадо. Сухо, чисто. Буренки получают сухую подстилку из сосновых опилок.

В сельхозорганизации много внимания уделяется племенной работе. Закупили в агрогородке Крупица Минского района высокоудойных коров породы гольштейн. Продуктивность этой породы — до 35 литров молока в сутки. Уже получили приплод. А для содержания телят первые в районе приобрели шесть специальных юрт. В таких комфортных домиках размещают по 15 телят с месячного возраста.

Для содержания молодняка с рождения и до 2 месяцев построили еще одно новое помещение. Здесь хозяйка Анна Осипук. Она так заботится о своих маленьких подопечных, что в результате получает не только хорошие средне-суточные привесы, но и 100-процентную сохранность телят. На данный момент здесь содержится 73 теленка.

Достигнутые результаты животноводов фермы “Дудичи-2” вдохновляют коллектив трудиться еще более плодотворно. Руководство хозяйства во главе с его директором Петром Козаком всегда стремится идти в ногу со временем и смело внедрять передовые технологии, которые дают хороший результат.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.