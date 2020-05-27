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Молодежь  выбирает помощь пожилым людям

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Белорусский республиканский союз молодежи инициировал республиканскую акцию «Мы выбираем помощь пожилым людям». На минувшей неделе к ней присоединились и активисты Пуховичской районной организации ОО «БРСМ».

Участники волонтерского отряда первичной организации ГУО «Марьиногорский государственный ордена «Знак Почета» аграрно-технический колледж имени В.Е. Лобанка» Елена Гилимович, Руслан Соловьев,  Демьян    Бельский,  Игорь Прончак  и  первый секретарь РО ОО «БРСМ» Елена Мазаник помогли  Людмиле  Леонидовне Шевченко  навести порядок на придомовой территории и убрать ветхий  деревянный  забор.  Ларисе Георгиевне Домарковой из поселка Марьино ребята вскопали огород и помогли  с  прополкой   малинника.

Ученицы Дубровской средней школы Мария  Голуб,  Виолетта и Ульяна  Капчик из волонтерского отряда «Добрые  руки»  не оставили без внимания пожилых  людей  в  агрогородке Дубровка. Девочки вместе с  педагогом Еленой Усовой  помогли по хозяйству  Светлане  Васильевне Музычиной, доставили продукты и  медикаменты  Анне  Ефимовне Усовой, посетили  Веру  Максимовну  Мартыненко.

Екатерина ДОБРИЦКАЯ.

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