Молодежь  выбирает помощь пожилым людям

Белорусский республиканский союз молодежи инициировал республиканскую акцию «Мы выбираем помощь пожилым людям». На минувшей неделе к ней присоединились и активисты Пуховичской районной организации ОО «БРСМ».

Участники волонтерского отряда первичной организации ГУО «Марьиногорский государственный ордена «Знак Почета» аграрно-технический колледж имени В.Е. Лобанка» Елена Гилимович, Руслан Соловьев, Демьян Бельский, Игорь Прончак и первый секретарь РО ОО «БРСМ» Елена Мазаник помогли Людмиле Леонидовне Шевченко навести порядок на придомовой территории и убрать ветхий деревянный забор. Ларисе Георгиевне Домарковой из поселка Марьино ребята вскопали огород и помогли с прополкой малинника.

Ученицы Дубровской средней школы Мария Голуб, Виолетта и Ульяна Капчик из волонтерского отряда «Добрые руки» не оставили без внимания пожилых людей в агрогородке Дубровка. Девочки вместе с педагогом Еленой Усовой помогли по хозяйству Светлане Васильевне Музычиной, доставили продукты и медикаменты Анне Ефимовне Усовой, посетили Веру Максимовну Мартыненко.

Екатерина ДОБРИЦКАЯ.