Молодежный парламент приступил к работе

Молодежный парламент — консультативный орган, осуществляющий свою деятельность на добровольно-общественных началах. Создан по инициативе Пуховичского районного Совета депутатов для вовлечения молодежи в общественно-политическую жизнь района.

7 декабря состоялось первое заседание Молодежного парламента, на котором помимо его членов присутствовали председатель Пуховичского районного Совета депутатов Мария Климович, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Пуховичского райисполкома Елена Адамейко.

Мария Климович как главный инициатор создания данного органа первой взяла слово.

— Уважаемые члены Молодежного парламента! Я рада приветствовать вас на вашем первом заседании, которое является отправной точкой нашей совместной работы. Это заседание — одно из самых важных, потому что на нем вы выберете своего председателя, его заместителя и председателей рабочих комиссий, которые и определят дальнейший ход работы парламента. Когда на уровне Совета депутатов мы принимали решение о создании данного органа, то отчетливо понимали, что создаем его для того, чтобы предоставить возможность молодым людям напрямую участвовать в общественно-политической жизни нашего района и государства в целом. А это значит, что мы ждем от вас самостоятельной активной деятельности и свежих идей, которые будут способствовать продвижению и развитию государственной молодежной политики.

Члены Молодежного парламента представились и рассказали о своем опыте, идеях, целях и личном отношении к предстоящему виду новой для них деятельности. После этого последовало выдвижение кандидатов на должность председателя парламента.

Желание занять этот пост изъявили преподаватель специальных технических дисциплин в УО «Марьиногорский государственный ордена «Знак почета» аграрно-технический колледж имени В.Е. Лобанка» Павел Шайтанов и юрисконсульт ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Пуховичского района» Юлия Теребило.

Стоит отдать должное Юлии, которая в свои двадцать лет рискнула проявить столь высокие амбиции и вступить в борьбу за должность председателя с гораздо более опытным соперником. Главный акцент в своей речи к членам парламента перед общим голосованием Юлия сделала на большой опыт активного участия и ведения различных проектов в БРСМ.

В свою очередь, Павел Шайтанов имел опыт участия в проектах республиканского и международного уровней. Он изложил свои идеи и понимание будущей работы парламента. Выслушав обе стороны, большинство членов Молодежного парламента проголосовали за кандидатуру Павла.

— Для меня большая честь представлять Молодежный парламент при Пуховичском районном Совете депутатов в качестве председателя, — говорит Павел Шайтанов. — Я понимаю, что это большая ответственность. Но это меня не пугает, а наоборот придает стимул для активной работы. К слову, один из моих проектов уже находится в разработке и в скором времени будет реализован. Сегодня, когда я познакомился поближе с каждым членом Молодежного парламента, в очередной раз убедился, какой же огромный потенциал есть у молодежи нашего региона. В состав вошли самые лучшие представители района, в которых я увидел неподдельную заинтересованность в процветании нашей страны. Говорят, что за молодежью будущее. И это действительно так. Теперь я могу с уверенностью сказать, что будущее страны в надежных руках.

Юлии Теребило была предложена должность заместителя председателя. Ее кандидатура была также одобрена большинством голосов.

Затем последовало формирование и утверждение комиссий и окончательное утверждение состава Молодежного парламента.

Станислав БЕЛОУСОВ.