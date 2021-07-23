Мошенники снова представляются работниками энергоснабжающей организации

Снова поступает информация, что мошенники, представляясь работниками энергоснабжающей организации, предлагают жителям нашего района заменить автоматические выключатели в счетчиках, требуя за это трехзначные денежные суммы. Чтобы не стать жертвой мошенников, РУП «Минскэнерго» советует придерживаться простых правил, которые размещены на сайте организации.

В первую очередь — быть бдительными и не стесняться потребовать у нежданных гостей, представляющихся сотрудниками энергоснабжающей организации, подтверждающие документы. Следует знать, что все без исключения сотрудники филиала «Энергосбыт» РУП «Минск-энерго» при посещении потребителей электрической энергии в обязательном порядке работают в спецодежде с логотипом РУП «Минскэнерго» и имеют при себе удостоверение сотрудника, которое содержит следующую информацию: номер, фамилию, имя, отчество, структурное подразделение, в котором работает сотрудник, должность, срок действия удостоверения, фотографию. Удостоверение в обязательном порядке скрепляется печатью и подписывается руководителем вышеуказанного филиала. Если такого документа нет — не допускайте для осмотра приборов учета.

Кроме того, сотрудники филиала «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго» не выполняют работы по замене коммутационных аппаратов этажного электрощитка и не предлагают за-ключить договор на оказание услуг на месте. В жилых домах, квартирах выполняется только контрольный съем показаний электросчетчиков, работы по замене и поверке приборов учета электроэнергии. А плановая замена приборов учета в рамках Программы модернизации средств учета электриче-ской энергии до 2023 года осуществляется на безвозмездной основе.

По данным сайта РУП «Минскэнерго».