Мощный анализ от Лукашенко. Президент четко разложил предпосылки событий в Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании с членами Совета безопасности и руководством Совета Министров представил подробный анализ предпосылок нынешних событий в Украине и вокруг нее, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы планировали сегодняшнее совещание с правительством, посвятив его ряду экономических проблем страны. Однако последние события в мире, а главное, их спекулятивная интерпретация в СМИ, интернет-пространстве, особенно от наших беглых мерзавцев с домыслами и наглым враньем, предопределили новый формат встречи и более широкий состав участников с приглашением членов Совета безопасности и наших специалистов, которые ведут информационное противоборство, не скрою, войну. Я вижу, что есть необходимость четко разложить события в Украине с учетом их предпосылок на основании достоверных фактов. Может, даже тех фактов, о которых обычно не говорят. Но ситуация вынуждает меня это сделать», — отметил глава государства.

Для начала он обратился к истокам этого серьезного европейского конфликта. «Дай бог, чтобы не перерос в международный, планетарный. Он начался даже не в 2014 году. Тогда он впервые вошел в острую вооруженную фазу. Но что этому предшествовало?» — обозначил вопрос белорусский лидер.

На международном уровне

Абсолютное игнорирование Западом системы безопасности, нивелирование системы сдержек и противовесов, с трудом достигнутых после распада Советского Союза. Деградация и обесценивание международных договоров и соглашений привели к эскалации военно-политической ситуации в нашем регионе.

Не прекращается усиленная милитаризация, в особенности Польши, Украины и Литвы.

Финансирование национальных вооруженных сил давно перешагнуло требуемую НАТО норму в 2% от ВВП. «Помните, это требование Дональда Трампа. Уже больше», — заметил глава государства.

При этом сами США увеличили военный бюджет в 2022 году почти на 4% (почти $770 млрд), Украина — до 6% от ВВП.

На уровне внутриполитическом

Стремительная украинизация страны радикальными элементами с использованием инструментария пропаганды нацистских идей на фоне уничтожения русской культуры, языка, исторической памяти, в том числе на территориях проживания этнических русских.

«Трагический результат всего этого мы видим сегодня в Украине. Хотело ли это видеть большинство украинского населения? Конечно же нет. Но майдан сделал свое дело», — констатировал Президент.

При поддержке внешних сил был осуществлен госпереворот, что признают даже на Западе. Пролилась кровь. В Донбассе началась война. Вздрогнула вся Европа.

«Вспомните, чтобы остановить бойню в Украине в 2014 году, мы с самого начала с головой окунулись в миротворческие процессы. Выступили за мирное урегулирование и скорейшее прекращение человеческих жертв и страданий. Предложили Минск для работы Трехсторонней контактной группы по просьбе России и Украины. Именно Минские договоренности остановили кровопролитие. Да, там постреливали. Но прекратилась война и перестали сотнями и тысячами гибнуть мирные люди, и не только мирные, — сказал глава государства. — Уже в октябре я предложил использовать белорусских военнослужащих, прежде всего наших пограничников тогда, в качестве миротворческого контингента для того, чтобы развести конфликтующие стороны в Донбассе. Однако на тот момент заинтересованности в данном предложении на первом этапе не последовало. Мы вернулись к этой теме осенью 2017 года в Совете Безопасности ООН. И снова в ответ тишина».

Между тем для всех было очевидно — предпосылки конфликта никуда не делись. Более того, Запад усилил подходы к милитаризации региона. Втянул в эту историю украинскую сторону несбыточными обещаниями принятия страны в Евросоюз и НАТО. «Цель одна — спровоцировать нас, прежде всего Россию. И многие европейские политики не стесняются говорить об этом с трибуны уже сегодня», — заметил Президент.

Тем временем в Донбассе продолжали погибать мирные граждане. «И, заметьте, эту войну на Западе как бы никто и не видел. Они ослепли, и совсем недавно — этот беглый польский военнослужащий рассказал, как они охотились. Ослепли, никто не видит, и оглохли, никто этого не слышит, — отметил Президент. — Не было в западной прессе фото детей, сидящих в подвале во время обстрелов, и многочисленных жертв украинской агрессии против мирного населения. Разве тех смертей было мало, чтобы сесть всем в Европе и определиться с мерами доверия и безопасности в регионе с учетом новых реалий?»

Он продолжил: мы били в набат с различных международных площадок, выдвинули целый ряд крупных инициатив, направленных на перезапуск международного диалога по вопросам европейской безопасности («Хельсинки-2»), поддерживали все мирные инициативы и являлись их участниками.

Глава государства заметил, что тогда в руководстве, в частности в МИД, было два мнения насчет того, стоит ли выступать с этими инициативами, понимая свое место в мире: «Зная, что нас даже если услышат, отмахнутся. Это же не Америка предлагает инициативу, а Беларусь. И тогда я принял решение: пускай не услышат, услышат — пусть не делают, но мы должны об этом говорить».

Беларусь оставалась привержена соответствующим международным обязательствам даже в условиях, когда ведущие страны из них выходили. В августе 2019 года было заявлено о продолжении выполнения положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Не вышла Беларусь, как США, из Договора об открытом небе. Страна также осталась участником Договора об обычных вооруженных силах в Европе. «Мы эти договоры соблюдаем, хотя известные страны об них вытерли ноги», — констатировал он.

Российское руководство также обращалось к США и НАТО с предложениями о запуске открытого диалога по вопросам безопасности. Его предложения прямо или косвенно проигнорированы.

Президент России Владимир Путин неоднократно открыто призывал уважать российские интересы в сфере безопасности. Эти призывы остались неуслышанными.

Украину тем временем накачивали оружием и поощряли к реваншу в Донбассе. Расцвели экстремистские организации нацистского толка. В 2020-м началась раскачка Беларуси. «Использовали президентские выборы. Попытку госпереворота у нас сделали по украинскому сценарию с активным подключением украинских националистов и центров кибервойны, расположенных в Украине», — заметил белорусский лидер.

В Волынской области, рядом с белорусскими границами, с ведома украинских компетентных властей создавались базы и тренировочные лагеря в целях подготовки «добровольцев» для участия в белорусских событиях. «Это, кстати, в суде публично подтвердил находящийся под стражей командир батальона «Донбасс» Семенченко. Имеется также неоспоримое доказательство о причастности спецслужб Украины к деятельности банды Автуховича по приобретению боеприпасов в Украине и перемещению их в Беларусь. Не единственный факт. Мы об этом рассказывали нашим людям. Вдумайтесь, на территории Украины действует более 15 политэмигрантских центров и структур, которые занимаются вербовкой и поддержкой беглых из Беларуси», — сказал глава государства.

Только в 2020-2021 годах белорусскими пограничниками и службами Украины выявлены четыре схрона с оружием и боеприпасами на белорусско-украинском пограничье. Ручные противотанковые гранаты, взрывные устройства, взрывчатка в огромном количестве, патроны.

В целом на территории Беларуси за последние три года пресечена деятельность 12 агентов и кадровых сотрудников украинских спецслужб. «Поименно можем назвать. Мы об этом говорили. Если есть желание, можем повторить. Мы тогда предполагали, но теперь уже очевидно: перед тем, как разобраться с Россией, необходимо было разрушить так называемый белорусский балкон. Запомните, это — коренное. Прежде чем воевать с Россией, если бы не было этого конфликта, тренировались бы на нас. Когда в августе 2020 года блицкриг в Беларуси провалился, нас начали душить экономически, — сказал Александр Лукашенко. — И та Украина, которую любит каждый белорус, оказалась чуть ли не в фарватере антибелорусской риторики».

Было объявлено о «кардинальном изменении ситуации в белорусско-украинских отношениях» с прекращением межгосударственного диалога на высшем и высоком уровнях, прекращено вещание белорусских информационных телеканалов.

Официальный Киев поддержал, а где-то побежал впереди Запада в антибелорусской риторике и присоединился к санкциям ЕС в отношении Беларуси. Небо Украины закрылось для белорусской авиации.

Парламент Украины стал основной площадкой для тенденциозной риторики, антибелорусских заявлений, лоббирования решений, направленных на поддержку радикальной белорусской оппозиции, финансовую и ресурсную поддержку беглых. «Все это делалось по указке определенных сил. Вы их хорошо знаете. Убежден, если бы не было подталкивания этих сил в Раде Украины со стороны западных спонсоров, желающих разрушить Беларусь и Россию, такого бы ажиотажа в парламенте не было», — уверен Президент.

В экономике

Введены запрет на импорт белорусской электроэнергии, ограничительные меры на поставку отдельных товаров, точечные санкции для некоторых отечественных субъектов хозяйствования, работающих в сфере нефтепереработки, поставки калийных удобрений.

При этом, заметил Александр Лукашенко, в критический период, когда вся энергосистема Украины могла обрушиться, Беларусь по просьбе украинской стороны помогла с поставками электроэнергии. «Мы это сделали. Через неделю отказались. Ну как хотите… Через два дня опять на коленях стали просить. Мы опять возобновили поставки. Сейчас снова отказались. Дальше — больше: по указке этого же Запада они прекращают транзит по железной дороге наших калийных удобрений от БКК и принимают другие меры. Параллельно с ними шли Польша и Литва. В ответ мы приняли известное решение по Литве. Но что самое удивительное, 40% примерно дизельного топлива, бензинов высочайшего качества (они сами об этом говорили) мы поставляли в Украину. И тут они принимают решение, якобы навредить нам. Но разве нам?» — перечислил глава государства.

Усилились провокации на государственной границе. Только с ноября по январь украинскими воздушными средствами трижды нарушено воздушное пространство Беларуси. «Я говорю только про Украину. Не беру Запад», — заметил Александр Лукашенко.

«А что происходило у наших западных соседей? Кратно увеличились мероприятия оперативной и боевой подготовки с отработкой задач отнюдь не оборонительного характера, как нам пытались внушить, а именно наступательных действий. Воздушная разведка вдоль наших границ велась с интенсивностью 15-20 полетов в неделю. Явно в целях вскрытия системы противовоздушной обороны и оценки наших возможностей. На карты наносили наши объекты. Зачем? В оборонительных целях? — сказал Президент. — Мы также видели, как активно проводилась подготовка военной инфраструктуры (аэродромов, портов, баз хранения, транспортных коммуникаций) к приему крупных группировок войск. Европейский союз принял значительные меры по упрощению передвижения иностранных войск по своим территориям путем принятия так называемого военного шенгена». «Беспрепятственно с Великобритании, Германии, Чехии и других стран в Восточную Европу шли эшелоны с орудием, боеприпасами, техникой и живой силой», — конкретизировал глава государства.

Под видом решения проблемы миграционного кризиса в сопредельных странах была создана группировка войск якобы для прикрытия границ от незаконного пересечения мигрантами. Ее численность только по имеющемся данным превышала 30 тыс. человек. Украина подтянула к границе Беларуси более 6 тыс. человек на первоначальном этапе.

ВСУ затеяли операцию «Полесье» в целях подготовки своих войск для действий на белорусском направлении, стали вооружать националистические формирования также для действий на данном направлении.

Затем вдоль своих северных, восточных и южных границ, от Львова до Одессы, они развернули учение «Метель-2022» с привлечением еще около 30 тыс. человек. Проявилась предвзятость в отношении белорусских граждан, передвигавшихся в Украину. И все это на фоне информационной истерии, надуманных обвинений в подготовке агрессии со стороны Беларуси.

«В совокупности все эти факты явно указывали на возможную подготовку Запада к агрессии против Беларуси и России», — заметил Президент.

В сложившейся ситуации главы государств Беларуси и России приняли решение о проверке сил реагирования Союзного государства. «Что здесь нового? Мы видим напряжение, мы решили проверить с Путиным наши силы», — отметил Александр Лукашенко.

Завершающим этапом проверки было спланировано проведение совместного оперативного учения «Союзная решимость — 2022». Проверка была призвана подтвердить прочность отношений двух стран, решительность в отстаивании своих национальных интересов.

«Кстати, по завершении учения российские войска подготовились к убытию в места постоянной дислокации и некоторые (телевидение это показывало) начали убывать. Однако Западу был нужен именно военный конфликт, причем с обвинением России в его разжигании. Их реакцией стали не только информационные вбросы и экономические меры, но и приведение в готовность к переброске в Европу восьмитысячной группировки, из которой около двух тысяч прибыли уже к 20 февраля к нашей границе. Байден посылал силы быстрого реагирования — самых подготовленных военнослужащих — из разных театров военных действий к нам. Спрашивается, что им здесь надо возле Беларуси? — рассказал Президент. — Накачка Украины оружием просто зашкаливала, ежедневно прибывали американские самолеты с грузом противотанковых и зенитных ракет, а также другого оружия и боеприпасов. Одновременно ВСУ значительно увеличили количество ударов по гражданским объектам в Донбассе ракетами, артиллерией крупного калибра, убивая ни в чем не повинных людей».

«Вы помните, совсем недавно хлынули тысячи беженцев на территорию России. Я в это время как раз находился с Путиным», — отметил белорусский лидер.

«В сложившейся обстановке я попросил Президента России оставить только часть сил для прикрытия именно Гомельского направления. Потому что середина нашей границы с Украиной — это непроходимые чащи и болота, реки. Брестское направление у нас есть чем прикрыть, там хорошая бригада дислоцирована и не только. Но Гомельское направление и другие в связи с тем, что мы никогда не собирались воевать с Украиной и никогда не думали, что с Украины будут нам угрожать, мы никогда там не дислоцировали Вооруженные Силы», — заявил Александр Лукашенко.

«Из-за усиления военной активности Вооруженных Сил Украины и возобновления боевых действий по линии соприкосновения сторон главы ДНР и ЛНР запросили военную помощь у Российской Федерации. Как вы знаете, она была оказана», — отметил Президент.

«И России не оставили выбора, — констатировал белорусский лидер. — Мы в это время, и я прежде всего, понимали, что с нами может быть. Но мы не втягивались в конфликт, мы никого не провоцировали. Еще раз повторяю: для меня было важно прикрыть южную государственную границу. И граница очень непростая. Это не граница на Западе».

Он напомнил, что Президентом России Владимиром Путиным принято решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. «Естественно, предполагалось применение группировки войск, оставшейся на территории Беларуси. И меня информировал об этом в 5 часов утра 24 февраля. Перед принятием такого решения наша разведка и россияне обнаружили на территории Украины в непосредственной близости от белорусской границы несколько зенитных и ракетных дивизионов (это было вечером 23 февраля, до 11 вечера), изготовившихся для нанесения удара по российским войскам в районах сосредоточения на нашей территории. По тем войскам, которые я попросил Путина оставить в Беларуси», — рассказал глава государства.

По его словам, американцы сливали украинской стороне разведданные: «Спутники вертелись над нашей территорией. Сейчас очень трудно что-то спрятать, да никто и не прятал. Все разведданные передавались украинским Вооруженным силам. В противном случае, зачем было подтягивать тяжелое вооружение к нашей границе».

Одновременно с объявлением решения на проведение операции Россией был нанесен упреждающий удар по этим тяжелым вооружениям, позициям, чтобы предотвратить свои потери и воздействие на Беларусь. «Если бы этого не сделали, эти ракеты прилетели бы в Гомель и Мозырь», — отметил глава государства.