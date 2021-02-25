Можно иметь разные мнения и видения развития государства, но они должны быть направлены исключительно на созидание страны, но никак не на разрушение

Валерий Климович, начальник главного управления организационно-кадровой работы Гродненского облисполкома:

— Всебелорусское народное собрание стало мощной площадкой для выработки общих направлений развития нашей страны. Лейтмотивом всего форума звучало убеждение, что социальная ориентированность государства и впредь останется ключевой во всех сферах жизни белорусов, начиная от системы образования и здравоохранения, заканчивая обеспечением рабочими местами всех в этом заинтересованных. Теме снижения уровня безработицы в Беларуси Александр Лукашенко уделил большое внимание в своем докладе во время всенародного форума. И неспроста: заработная плата, создание новых рабочих мест во все времена остаются одними из важнейших вопросов среди работающей части населения.

На сегодняшний день в Беларуси вакантных рабочих мест больше, чем желающих трудоустроиться, это касается и Гродненской области. Тому есть объяснение: многие хотят сразу получить высокооплачиваемую работу, которая будет соответствовать всем ожидаемым требованиям. Однако не стоит забывать, что ничего не дается человеку просто так. Для того чтобы получить престижную работу, достойный заработок, признание коллег и успешно продвигаться по карьерной лестнице, нужно помнить о самосовершенствовании, о непрерывном самообразовании и саморазвитии. Это основные составляющие, которые позволяют реализоваться в профессии.

В нашем регионе создан перспективный резерв молодых кадров на руководящие должности, и это не просто люди «с улицы». Это талантливые, активные, перспективные, юноши и девушки с большим потенциалом в возрасте до 31 года, которые знают, что для достижения своих целей нужно много работать и стараться проявлять свои знания, умения, нарабатывать опыт.

Сегодня руководители организаций и предприятий не должны забывать, что лучший результат в работе дает сплав опыта и молодого потенциала. Этот баланс должен соблюдаться во всех коллективах, и вместе с тем нужны хорошие условия для профессионального роста молодых кадров. Когда вчерашний студент приходит на свое первое рабочее место, он должен четко осознавать, какие перспективы его ждут в этой организации, как можно раскрыть свои способности, у кого найти поддержку и опору. И тогда специалист будет заинтересован трудиться добросовестно, как говорится, на результат.

Большое внимание на Всебелорусском народном собрании было уделено обсуждению общественно-политической ситуации в стране, – об этом говорил Президент, тему затронули и выступающие делегаты. Да, основа сильного и независимого государства – стабильная экономика, однако все успели понять, что без спокойствия и мира в обществе многие вещи теряют смысл. Воспитание чувства патриотизма и умения конструктивно вести диалог у подрастающего поколения – важные задачи, которые стоят перед нами. Наряду с этим руководители должны знать и видеть, какие настроения в их коллективах. Учитывая вопросы кадровой политики, принимая человека на работу, нужно видеть его не только как специалиста, но и как патриота своей Родины. Да, можно иметь разные мнения и видения развития государства, но они должны быть направлены исключительно на созидание страны, но никак не на разрушение и конфронтацию. Этот вопрос наряду с развитием кадрового потенциала взят руководством государства и нашей области под особый контроль.

Источник: БелТА.