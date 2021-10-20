Мухомор — гриб смерти? Или он вдруг стал съедобным?

С детства каждый знает, что мухоморы есть нельзя. Лично я всегда думал, что от употребления этих грибов можно умереть. Это так, но по данным из разных источников, для наступления летального исхода придется съесть не один гриб. Однако мухомор все же остается ядовитым и несет прямую угрозу для здоровья человека.

Почему я вернулся к теме ядовитости гриба? Ответ многих удивит. Недавно, листая ленту на YouTube, я наткнулся на видео о том, как молодые люди гуляют по лесу, собирают и едят мухоморы. Оказывается, делают они это для наступления наркотического эффекта. Любители измененного сознания теперь варят, сушат и просто едят эти грибы. Я даже наткнулся на адрес магазина, который занимается реализацией этих грибов.

Ситуация скверная: молодежь нашла очередной простой способ одурманить свой мозг. В интернете это называют «мухоморной эпидемией». За комментарием я решил обратиться в Пуховичский РЦЭиГ в отдел гигиены к врачу-гигиенисту Юлии Качан.

— Основные токсичные элементы содержит шляпка гриба, — объясняет Юлия. — Наиболее опасны иботеновая кислота и мускарин. Иботеновая кислота вызывает гибель клеток головного мозга. Мускарин отвечает за характерную картину отравления. При легком течении отравления симптомы ограничатся тошнотой, рвотой, снижением артериального давления. В тяжелых случаях у больных могут наблюдаться удушье и судороги, в крайне тяжелых — потеря сознания, остановка сердца. В редких случаях может наступить смерть. Я настоятельно не рекомендую употреблять ядовитые грибы. Это может стоить вам жизни! И если вы не уверены в съедобности любого другого гриба, лучше отказаться от его употребления.

Но есть люди, которые не едят мухоморы, а применяют их как средство народной медицины. Моя знакомая Диана согласилась рассказать о своем опыте.

— Любовь к альтернативному лечению мне привила бабушка, — рассказывает Диана. — Из мухоморов она готовила спиртовую настойку для лечения суставов. Многое о мухоморах я узнала во время путешествий по разным странам. Видела, как мухомор используют в качестве природного ноотропа, употребляя в очень маленьких количествах. Где-то, как и моя бабушка, его применяли для лечения суставов, а где-то — для шаманских ритуалов. Мне кажется, что способ для одурманивания был взят именно оттуда. И это опасно.

Я с этим согласен: не стоит рисковать своим здоровьем, употребляя мухоморы. Следуйте советам врачей-профессионалов.

Для справки:

* Название «мухомор» появилось из-за широкого применения этого гриба в качестве средства для избавления от мух и других насекомых. Однако яд мухоморов не убивает мух. Для борьбы с насекомыми в домашних условиях шляпку мухомора нужно поместить в емкость с водой. Мухи, выпивая эту воду, засыпают и тонут в ней.

* Существует много видов мухоморов. Самый известный — мухомор красный. Он весьма токсичен и обладает галлюциногенными свойствами.

* Кислота, содержащаяся в мухоморах, приводит к отмиранию клеток головного мозга. Симптомы отравления мухомором появляются уже через 15 минут после употребления гриба в пищу.

* Мухомор долгое время был единственным «опьяняющим» грибом, известным народам Сибири. Благодаря способности вызывать галлюцинации гриб часто использовался в религиозных обрядах для общения с духами.

* Мухоморы едят некоторые животные: олени, лоси, медведи и белки.

* Приверженцы нетрадиционной медицины употребляют эти грибы в лечебных целях, но эффективность таких лекарств в академической литературе пока не описана. Так что не нужно забывать усвоенную с детства аксиому: мухомор — гриб несъедобный и опасный для человека.

Станислав БЕЛОУСОВ.