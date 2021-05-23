Музей МЧС подготовил виртуальную экскурсию об истории пожарного дела

В музее МЧС Беларуси стали доступны виртуальные экскурсии, сообщили БелТА в МЧС.

Работники Республиканского центра пропаганды МЧС при взаимодействии со студентами БГУИР подготовили виртуальный тур по музею МЧС в честь Международного дня музеев. Теперь онлайн на экскурсию могут попасть посетители из любой точки мира. Чтобы ознакомиться с историей становления и развития пожарного дела Беларуси и изучить экспонаты, достаточно взять в руки смартфон или сесть за компьютер.

«Современные технологии съемки помогли создать полную копию музея, по которой виртуальный посетитель может свободно перемещаться в формате 360 градусов. Кликая на подсвеченные экспонаты, можно узнавать интересные факты из истории и о деятельности современных спасателей. Яркие и красочные кадры позволяют рассмотреть экспозицию с разных ракурсов, а стрелки-указатели не дадут заблудиться, с легкостью переводя из зала в зал», — рассказали в музее.

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ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО МУЗЕЮ ПОЖАРНОГО И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ДЕЛА