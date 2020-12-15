Музыка, живопись или танцы? Определиться помогут в Марьиногорской школе искусств

Каждый родитель хочет, чтобы ребенок занимался тем, что он умеет и что ему нравится. Для этого важно выявить способности малыша на раннем этапе. В Марьиногорской детской школе искусств работает подготовительное отделение, где педагоги помогают определить, к чему ребенок предрасположен: к музыке, живописи или танцам.

На подготовительном отделении школы искусств существуют два направления: музыкальное и художественное. Везде есть свои особенности и подходы в подаче учебного материала.

На музыкальном отделении учатся дети в возрасте от 4 до 7 лет. Они изучают три дисциплины. «Основы изобразительной грамотности» преподает Дарья Бородько. На занятиях по дисциплинам «Музыкальная грамота и слушание музыки» и «Ритмика и танец» с детьми работают молодые специалисты — Ирина Моцук-Паршина и Виктория Сафронова.

Занятия проходят в игровой форме. Педагоги отмечают, что дети иногда даже не понимают, что они изучают материал: уверены, что играют. Это все становится возможным благодаря инновационным формам в работе. Например, в классах стоят телевизоры для демонстрации мультфильмов. Это помогает детям лучше усвоить материал. Программу разрабатывают сами педагоги.

В конце года обычно проходит концерт для родителей. Планируют это, к слову, сделать и теперь, если позволит эпидемиологическая обстановка.

Совсем другая специфика обучения на художественном отделении. Здесь учатся дети младшего школьного возраста от 6 до 10 лет. Так как они очень активны и быстро утомляются от однотипной работы, уроки идут по 35 минут и также носят развлекательный характер.

Так для чего же все-таки стоит отдать ребенка в школу искусств? Безусловно, для того, чтобы он развивался. А в каком направлении, вы поймете во время первых занятий. Главная задача педагогов — помочь в этом: распознать, увидеть и направить.

Преподавательский состав высказывает свое мнение, где, на их взгляд, ребенок был бы более успешен. Кроме того, дети выполняют задания и отдают их на проверку экзаменационной комиссии.

При поступлении в школу искусств ребенок должен продемонстрировать свои способности и сдать экзамен. А те, кто проходил обучение в подготовительной группе, не сдают вступительный экзамен, так как педагоги уже знакомы с детьми.

Как правило, дети с удовольствием ходят на занятия в школу искусств, потому, что здесь настоящие профессионалы открывают им удивительный мир музыки, красоты, гармонии…

Ольга ГАВРИЛЕНКО.