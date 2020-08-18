МВД опубликовало обращение сотрудников к обществу

Мы за обстоятельный разбор каждой ситуации и ее принципиальную оценку. Обращение сотрудников органов внутренних дел к обществу опубликовано в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

«В многочисленных призывах и обращениях администраторы ряда Telegram-каналов (и, к сожалению, отдельные политические фигуры) требуют сложить полномочия сотрудников органов внутренних дел, не желающих «выступать против своего народа». Однако на фоне лозунгов «милиция с народом» эти люди сами же прикладывают все усилия к обратному. Формируется ошибочная установка: быть правоохранителем — стыдно и плохо. Демонизируются все без исключения сотрудники милиции. От нас ждут пафосного расставания с удостоверениями, присоединения к колоннам протестующих, публичного осуждения коллег и власти в целом. Этого не будет, — говорится в обращении. — Мы разделяем ответственность за все то негативное, что во время последних событий пришлось испытать мирным гражданам. Мы за обстоятельный разбор каждой ситуации и ее принципиальную оценку».

Правоохранители отметили, что не берутся судить ту малую часть милиционеров, которые сегодня покинули службу по внутренним убеждениям. «Но некоторые из них решили бросить все только лишь из-за подогретого в интернете (а зачастую доведенного до угроз и даже физического насилия) порицания общества, безопасность которого они обеспечивают. Однако большинство оставшихся милиционеров надело форму для того, чтобы приносить пользу обществу и государству. И люди, призывающие «честных милиционеров» выбросить эту форму, не дают ответа на простые и логичные вопросы. Если милиция должна «быть с народом», то почему под этим «народом» подразумеваются только тысячи протестующих, а не миллионы остающихся в эти дни дома или на работе, и желающих только одного — безопасности для себя и своих близких? — отметили в МВД. — Если вся милиция снимет погоны, кто будет защищать этих белорусов, пока другая их часть выражает свое мнение на улицах? Члены штабов, пикетирующие, бастующие? Вопросы риторические, ведь уже сейчас из-за происходящих событий в органах внутренних дел с трудом хватает ресурсов на то, чтобы обеспечить безопасность в ваших дворах и домах».

Источник: БелТА.