МВД призывает не поддаваться на провокации в соцсетях

МВД призывает соотечественников не поддаваться на провокации в соцсетях. Такое обращение опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

«В последнее время в соцсетях активно размещаются сообщения и видеоролики, дискредитирующие правоохранительные органы. Обращаем внимание, что пресечение общественных беспорядков — это не право, а обязанность сотрудников органов внутренних дел. Вмешиваться в деятельность представителей государственных органов, обеспечивающих общественный порядок при проведении мероприятий, незаконно», — подчеркнула пресс-секретарь.

Как уже сообщалось, 14 июля в интернете появились призывы к белорусам принять участие в несанкционированных акциях, некоторые к ним прислушались. В результате нарушения общественного порядка зафиксированы в нескольких населенных пунктах страны. «Задержаны более 250 человек, в том числе водители и велосипедисты — за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также несоблюдение правил дорожного движения. Больше всего нарушений зафиксировано в Минске», — сообщает Ольга Чемоданова.

Часть задержанных после составления административных протоколов и профилактических бесед отпущена, отдельные лица водворены в ИВС. В Витебске обошлось без задержаний.

МВД обращает внимание граждан на то, что это их право — решать участвовать или нет в массовом мероприятии. «Но в случае участия в несанкционированном массовом мероприятии любой человек может быть привлечен к установленной законом ответственности», — заключила Ольга Чемоданова.

Источник: Белта